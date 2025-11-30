サントメ・プリンシペから来日したファティマさん（左）らと試食をしながら話す田中千尋さん（中央）＝2025年10月、名古屋市

アフリカ西部の島国サントメ・プリンシペにカカオ農園を構え、住民の経済的な自立を支援しているパティシエがいる。名古屋市の洋菓子店「カフェタナカ」でシェフを務める田中千尋さんは、荒廃した農園の再生に現地の女性と取り組み、収穫のない時期に収入が得られるよう製菓技術も伝授した。持続可能な菓子作りを目指し、交流を続けている。（共同＝小田原知生）

「お菓子の向こう側を知ってほしい」。田中さんの活動の原点は、2000年代半ばから理想の材料を求めて南米やアフリカの国々を巡った経験だ。低賃金で貧しい生活を強いられている人々を目の当たりにし、「植民地時代と変わらない」と実感。サントメは特に貧しく、耕作が放棄された農園も点在していた。

香り高く良質なサントメ産のカカオにほれ込んだ田中さん。取り組みは、公正な価格での売買で生産者を支える「フェアトレード」にとどまらない。現地の人々が経済的に自立できなければカカオ栽培は持続しないと考え、2019年に店の管理農園を開いた。

現地の女性2人にリーダーを任せ、1ヘクタールの放棄地を農園に再生したほか、自身も現地を訪れ、働く女性たちと議論を交わした。カカオ豆の出荷だけでなく、加工できるようになれば女性たちの収入が増えると考え、菓子作りもレクチャーした。

活動は、女性らが資金をためて農地を追加購入し、収入増加を目指す段階まで発展した。大阪・関西万博では同国のブースで活動を紹介し、サントメ産カカオを使った商品を販売。農園リーダーの2人も初来日した。

2025年10月上旬、田中さんは名古屋市北区の本店で、2人とサントメ産カカオを使った新商品を考案していた。スパイスやドライフルーツを机に並べ、意見を出し合いケーキを試作。今後、商品化を予定している。

以前より収入が増えたというファティマさん（54）は「たくさんの人とその家族が一緒に豊かになっていければ」と意気込む。田中さんも「作り方を覚えたお菓子を売り、大勢に喜んでほしい」と話した。

サントメ・プリンシペから来日したファティマさん（左）らに菓子作りを教える田中千尋さん（中央）＝2025年10月、名古屋市