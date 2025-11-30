¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤ë¡¢¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤ë¡Ä²þÁ±ºö¤Ï¡©¡¡µç¶þ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²ò¾Ã¡ÄÍýÁÛ¤Îµ°Æ»¤òºî¤ë¡ÈÊÒ¼êÂÇ¤Á¡É
µÆÃÓ¥¿¥¯¥È¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¡Ä¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤òÎ¥¤¹¡ÖÊÒ¼ê¥Õ¥©¥í¡¼¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¼ó¤Ç¤³¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÎÊÖ¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²ÝÂê²ò¾Ã¤Ø¡¢Ìîµå¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎµÆÃÓ¥¿¥¯¥È¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÊÒ¼ê¥Õ¥©¥í¡¼¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤é±¦¼ê¡Ë¤ò¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¼ê¤Î¹â¤µ¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¾å¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¤òÄ¹¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Î¾¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¡¢Â¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤Ë¹½¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤¹¡£¡ÖÅö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµç¶þ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤Î»È¤¤Êý¤À¡£¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¡Ö¾å¤«¤é¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬²¼¤ËÍè¤ë¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤¬¡¢¾å¤ò¸þ¤¯·Á¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µç¶þ¤µ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡£µ°Æ»¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¾å¤ò¸þ¤¯´¶³Ð¤â¼«Á³¤È½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÁÇ¿¶¤ê¤«¤é»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë