【セカンドとは】夫が「セカンドハウスを買う」と言い出した！7.9万いいねがついた「妻のツッコミ」で判明した爆笑の正体【ママリ】

ご紹介するのは、ちゃんず(@gyomao_)さんの投稿です。別荘や2拠点生活に憧れを持つ方は少なからずいるのではないでしょうか。さまざまな生活の形があり、自分に合った暮らしを見つけ夢みることは大切。より今ある暮らしが彩られるものですよね。





投稿者・ちゃんずさんの夫は「軽井沢にセカンドハウスを買う」と言い出したそうですが、ちゃんずさんはツッコミを入れ応戦。セカンドハウスを買う前に、必要なものがあると話し…？クスッと笑える投稿に気分はほっこり！

夫が軽井沢にセカンドハウスを買うと言い出した。まずファーストハウスも持ってないことを思い出してくれ、頼む。

セカンドハウスを買うと言い出した夫ですが、実はファーストハウスがまだでした…。「思い出してくれ、頼む」というツッコミが秀逸で思わず笑ってしまいました。セカンドはファーストを経て、ですものね。



この投稿には「間をとって軽井沢にファーストハウスはいかが⁉️笑」「最近軽井沢に行って、ファーストハウスすらないのにセカンドハウス買おうかなって思ったので、めちゃくちゃ気持ちはわかります」といったコメントが寄せられていました。



夢と言っても近い将来の夢も、先の夢もあるもの。夫は先の夢を見ていたのかもしれませんね。とはいえファーストを飛ばそうとしているのなら止めるしかありません…。セカンドハウスへの手順を飛ばそうとした夫へのツッコミが素晴らしい投稿でした。

夫が大学院に合格！「おわかりですね？」妻が喜んだ特典に12万いいね

ご紹介するのは、さと(@leschenaultia)さんの投稿です。さとさんの夫は大学院に受かり、社会人兼学生となりました。夫が合格したのはもちろんのこと、他の理由でも大喜びしているようで…

そういえば先日

夫が大学院に受かったんですよ。

家の中に晴れて社会人兼学生がいるわけです。

どういうことかおわかりですね？



学割だァァァアアァァァアアアアア！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！(ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ

大学院に合格されたそうで、素晴らしいですね。学生になられたことで、自動的に学割サービスが受けれるようになった夫。妻としてもうれしいことですよね。



学生だけが利用できるサービスの学生割引。交通機関や映画館、文具の購入など、さまざまな分野で通常の料金よりも安く利用することができます。



この投稿には「堂々と使ってください！」「学割バンザイ」「お得な生活ヒャッホーウ」などのリプライが寄せられています。また、同じ社会人兼学生の方は、この投稿を見て学割に気づきましたという声も上がっていました。さとさんは、携帯電話やソフトウェアなどの購入にも使えたらうれしいと言います。学割は学生の特権。学割をうまく使って、学生生活を楽しんでほしいですね。

夫から「5分間リビングから出て」と言われ戻ったら…愛に10万いいね

ご紹介するのはチベスナ・夫の限界オタク(@futon_is_my_bf)さんが投稿したある写真です。誕生日に大切な人からお祝いをしてもらえたらうれしいですよね。チベスナ・夫の限界オタクさんは、先日30歳になりました。その誕生日に夫から素敵なお祝いをしてもらったそうです。夫婦愛にほっこりする投稿です。

©futon_is_my_bf

食後、5分程リビングから出てって！と言われまして

入って良いよ～っていたずらっ子の顔した夫に言われてリビング戻ったら…



夫「30歳になったチベちゃんに



プレゼント30個用意しました！！」



えぇぇぇぇぇえ？！？！？！？！



(30個プレゼント載せますね)

30歳に誕生日にあわせて、なんと30個のプレゼント。これはとてもうれしいですよね。中身はリプライ欄に載せてくれていますが、一つ一つにチベスナ・夫の限界オタクさんを思う夫の気持ちが込められていることが伝わります。



この投稿には「素晴らしい夫ですね」「これは真似したくなります」「センス良すぎ！」などのリプライが寄せられました。30個も相手が喜ぶものが思いつくなんて、夫は本当に妻への愛が深いのですね。温かい夫婦愛に、見ている方まで心が温まる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）