既婚の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題をめぐり、群馬県前橋市の小川晶市長が27日、辞職しました。市役所をあとにする際、目に涙を浮かべるような様子だった小川市長。次の市長選への出馬はあるのでしょうか。

■前橋市議会、辞職に全会一致で同意

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「ありがとうございました」

目に涙を浮かべたような様子で市役所をあとにした群馬県前橋市の小川晶市長（42）。この4時間ほど前に“最後の市議会”に臨み…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「本日付で市長を辞職させていただきたいと思います」

議題の賛否を示すモニターは…

議長「賛成全員であります」

議会は小川市長の辞職について、全会一致で同意しました。

■辞職の“決め手”は…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

ことし9月、既婚者の男性職員と複数回“ホテル密会”したことを謝罪した小川市長。県内に「記録的短時間大雨情報」が発表された日も“密会”していたことなどが問題に。それから2か月、これまで小川市長は続投の意向を示していましたが、一転して25日、退職願を提出。市議会の会派が不信任決議案を提出する方針を示すタイミングでの決断でした。

辞職が決まった後、1時間近く取材に応じた小川市長。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「本当は続けられるのであればそれが一番よかったが、皆さんからの意見を受け止めて辞職になったので、いったんここでけじめをつけさせていただきたい」

辞職の“決め手”については…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「何が決め手なんですかね。私もわからないですけど、大事に作ってきたいろんな提出議案をしっかりと進めてもらいたい、議論してもらいたいという思いが高まったところが一番」

1年9か月務めた市長を27日付で辞職。これに伴い、50日以内に改めて市長選挙が行われますが、出馬するか問われると…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「期待してくれる方がいるのであれば判断のひとつ」

記者「出馬すべきではないという声に対しては？」

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「出馬するかどうかはひとつの権利だと思うので、いろんな方の声を聞いてよく考えたい」

明言を避けました。

前橋市の選挙管理委員会は、市長選には「およそ1億円の費用がかかる」と試算しています。

記者「退職金は受け取る？」

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「退職金は受け取ると思う」

記者「市民の皆さんに…」

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「（市民に）たくさんの約束をして選んでいただいたので、途中での退任で率直に申し訳ない。一緒に前橋を盛り上げてくれた市民の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです」

“ホテル密会”問題で疑惑となった男女の関係については、改めて…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「ウソを言うこともできませんので、そこは認めろと言われても違うとしか言いようがない」

“事実ではない”と強調しました。

記者「（今回の問題で）学びは？」

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「学びというか自分自身の行動が非常に問題であったなと。一般的な感覚と離れた判断をしてしまったことが騒動の問題。しっかりと自分を律していく必要があるなと」

■前橋市民「もっと早くてもよかった」

前橋市民は、どう受け止めたのか。

前橋市民「落ち着くところにとりあえず落ち着いた。（市政が）混乱してたわけなので、やめてもらったのは正しい判断。もっと早くてもよかった」

前橋市民「子育て支援とか、女性が住みやすいとか、市民と話し合いとか、いろんなことやってらしたので、もっと続けてほしかった。まだちょっと期待はしてます」

“あすから市民に戻る”と話した小川市長。

記者「市民に一言お願いします」

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「お疲れさまでした」

前橋市の選挙管理委員会事務局によりますと、市長選挙は来年1月12日、成人の日が投開票日になるということです。

（11月27日放送『news zero』より）