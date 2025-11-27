40HR＆100打点は球団3人目…MVP投票では圧倒

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手がセ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を受賞した。初の快挙に祝福の声が届くなか、晴れ舞台ならではの“逸品”が「渋い」「かわいい」と話題を呼んでいる。

佐藤輝は5年目の今季に飛躍を遂げた。歴史的な打低シーズンにあって両リーグ断トツの40本塁打をマーク。生え抜き選手では39年ぶりの大台に到達し、102打点もあわせての2冠。「40本塁打＆100打点」は1949年の藤村富美男（46本塁打、142打点）、1985年の掛布（40本塁打、108打点）に次ぐ3人目の快挙で、投票数277のうち1位票を244集めた。

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席した選手の大半はスーツを着用していた。しかし、この日の佐藤輝はタキシード姿＆蝶ネクタイで登壇。ひと際“存在感”を発揮していた。服装について報道陣から聞かれると、「こういう授賞式はいいんじゃないですか？ タキシードで。みんなもっと着たらいいなと思いますけど、みんなスーツだから」と笑顔を見せた。また、蝶ネクタイについては「こういう式は初めて」「正式な服装ですからね」と話した。

佐藤輝には立派にたくわえた口ひげも話題を集めたが、お洒落に決めた正装にファンも注目。「蝶ネクタイオシャレだよ」「サトテルの蝶ネクタイがなんだか可愛くて」「蝶ネクタイでクロちゃんマシマシなサトテル」「蝶ネクタイや。渋いね」「サトテルの蝶ネクタイかわいい」「サトテル、MVPアウォードに蝶ネクタイ」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）