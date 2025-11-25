大谷はWBC開幕まで100日の節目に発表

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の参加を正式に表明した。この日はちょうど開幕まで100日の節目。「タイミング完璧すぎない？」「狙ってるとしか」と一致に注目するファンがいた。

大谷は自身のインスタグラムにドジャースの写真、2023年の第5回大会の写真を投稿。英語と日本語で「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記載した。最後には、2026年と記された自らの写真を投稿していた。

2023年の第5回大会では二刀流として出場。米国との決勝戦では最終9回に救援登板し、2死でマイク・トラウト外野手（エンゼルス）を空振り三振に打ち取り、世界一に貢献した。

大谷の発表で日本だけでなく世界中が歓喜に沸いた。その直前、WBSCはWBC開幕までちょうど100日と発表していた。SNSではその一致に注目するファンも。「偶然にしてもすごい」と驚いていた。（Full-Count編集部）