¡¡ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡½¡½¡£ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡§¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¡Ê£²£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢£µ£ö£ó£µ·³ÃÄÂÐ¹³Àï¡¦½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Î¹ë²Ú¤Ê½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼£±£°¿Í¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÌÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥ºÀï¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÌÁÍ§¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤È¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡££×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ç¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡¢¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°½÷·³¤ÈÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¤¥è·³¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¤È¤Î³Î¼¹¤òÍýÍ³¤Ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¥í¥¦¤Ç¥¤¥è¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥³¥í¥é¥É½£¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Çà½÷²¦ÍÍá¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ìÃ×ÃÄ·ë¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥è¡¢¥ê¥¢¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤Î¿Íµ¤¼Ô£´¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¤Ï£±£°·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤ÇÉ¡¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«·³¤Î·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Â³¤±¤ÆÌ¤Äê¤À¤Ã¤¿£µ¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÄ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤È£Á£Ê¥ê¡¼¤À¡£À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¤ÎºÊ¤Ï£¹·î¤Ë£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥ÁÉ×ºÊ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¾¡Íø¡£Á°²ó¥í¥¦¤Ç½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÀï¤Ë²ðÆþ¤·¡¢Ä©Àï¼Ô¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤ò±ç¸î¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤ò²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤µ¤»¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¤¥è¡¢¥ê¥¢¤é¤ò°½÷·³¤¬ÇØ¸å¤«¤éµÞ½±¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¥¤¥è¤ÎÇØÃæ¤ò²¥¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥ê¤Ï¥ê¥¢¤ò½³¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡££Á£Ê¥ê¡¼¤Ï·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤¤¡¢º¨¤ß¹ü¿ñ¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¸½¤ì¤Æ£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯É×¿Í¤ò½±¤¤¡¢¾ì³°¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°Æâ¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥¤¥è¤ËÍá¤Ó¤»¤Æ£Ë£Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¾ì³°¤«¤é¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬µÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ê¥¤¥¢¤¬¥Ò¥Ã¥×¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥ê¥¢¤ò°µ»¦¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤´Ëþ±Ù¤Î¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¡£²áµî¤Î¹³Áè¤¬¸¶°ø¤Ç¥â¥á¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥ºÀï¤Ï¡¢¥¤¥è¡õ¥ê¥¢¡õ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡õ£Á£Ê¥ê¡¼£ö£ó¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡õ¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¡Ö£×£×£ÅºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¡¼£±£°¿Í¤¬°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤Ë½¸·ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»Ë¾åºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤ÏÃ¯¤¬À©¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£