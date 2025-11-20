「MLBアワード」に続くパーティーに注目

米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が13日（日本時間14日）、ネバダ州ラスベガスで行われた「MLBアワード」で司会の大役を務めた。さらに自身のYouTubeチャンネルでは超豪華な「アフターパーティ―」の模様まで公開している。

アワードは今季、大リーグの表彰を受けた選手が一堂に会する部隊。ベッツはコメディアンのロイ・ウッドJr.氏と共にホストを務め、イベント前のインタビューで緊張していると心境を明かした。ベロア調のジャケットに蝶ネクタイ、サングラス姿でレッドカーペットに登場している。

さらに注目なのが、式典後に行われたアフターパーティーの模様だ。MLB.tvなどでは中継されなかった催し。ベッツはラフな服装に着替え、アワードに参加していたダスティン・メイ（レッドソックス）や、ブライアン・ウー（マリナーズ）らに加え、豪華ゲストと交流している。自身のYouTubeチャンネルには、きらびやかな照明の下で妻ブリアナさんらとノリノリではしゃぐベッツが映し出されている。



