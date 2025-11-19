高橋克典、妻の誕生日に見せた″愛ある行動″が話題
俳優の高橋克典が17日、オフィシャルブログを更新。妻の誕生日を祝ったことを報告し、家族への深い感謝をつづった。
この日更新したブログにて、高橋は「昨日は妻の〇〇回目の誕生日」と切り出し、今年は稽古に入って忙しい時期だったため「先日食事に行ったのでそれで済んだと思っていた」 と説明。しかし「ケーキは欲しい」という妻の一言に応え、急きょ仕事終わりに行きつけのケーキ店へ足を運んだという。
いちごをあしらったホールケーキにスパーク花火が飾られた華やかなバースデー写真とともに「急遽お願いできて良かった」「いつもありがとう」と妻への感謝を記した。
さらに、「一年、大きな怪我も病気もなく、誕生日を迎えられたことに感謝」と無事にこの日を迎えられたことへの思いをつづり、投稿を締めくくった。
心温まる夫婦のやり取りに、ファンから「ハッピーハッピーハッピーやん」、「いくつになろうと 誕生日にはケーキでしょう！」、「祝ってくれる人が居る それが幸せですねっ」、「美味しそう」、「何歳になってもお誕生日は嬉しいですよね」、「幾つになっても嬉しいもの お忘れなく（笑）」、「感謝の気持をきちんと表す旦那様素敵」、「優しい旦那様」、「末永く仲良く」、「奥様思いの良き夫!最高!」、「素直に甘えられる奥様が可愛らしくてクスッと」などの声が寄せられている。
