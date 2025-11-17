ENHYPENヒスンが新アンバサダーに就任！Qrsessed新色カラコンが登場♡

韓国のカラーコンタクトブランド「Qrsessed（クラセスト）」が、ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）を新アンバサダーに迎え、1DAY新色3色を2025年11月21日（金）より発売します。美しさに性別の境界を設けない同ブランドは、男性K-POPアーティストをソロ起用する業界初（※2025年11月時点当社調べ）の試みにも注目が集まっています。ヒスンの“瞳で語る強さと繊細さ”が表現された新色は、日常にそっと溶け込みながらも自分らしさを輝かせてくれるラインアップです。

まなざしで魅せる新色3カラーの魅力

今回登場する新色は、「無敵グレー」「魅惑グレープ」「愛されベージュ」の全3色。「無敵グレー」は透明感と深みが共存し、一瞬で視線を惹きつける存在感が魅力。

「魅惑グレープ」は媚びない色気を演出し、写真映えするムードあるまなざしに。

最後の「愛されベージュ」は、派手すぎず甘すぎない絶妙なニュアンスで、どんなテイストのメイクにも合わせやすい万能カラー。

いずれも1DAYタイプで扱いやすく、気分に合わせて楽しめます♪

Qoo10メガ割限定キャンペーンも実施

アンバサダー就任と新色発売を記念し、11月21日（金）からQoo10メガ割限定で2つのキャンペーンを開催。

発売初日24時間限定で、Qrsessed購入者の中から抽選で5名に「Qnnyミニフィギュア」をプレゼント（1件につき1口応募）。

さらに11月22日（土）17:00からは、2箱以上の購入で先着「Qnnyアクリルキーホルダー」特典も。通常価格1箱1,760円が、メガ割では1,380円（税込）になるのも嬉しいポイントです。

なお、新色は他モールでも同日発売されますが、キャンペーンはQoo10限定となります。

ヒスンのまなざしが映すQrsessedの世界

ヒスンの静かな強さと繊細さを兼ね備えたまなざしは、Qrsessedが掲げる「言葉ではなく、瞳で想いを伝える」という理念と重なり合います。

性別にとらわれない“自分らしい美しさ”を体現する彼の表現力は、ブランドが描くメッセージをまっすぐに届ける存在。

新色3色は、そんなヒスンの視線から着想を得たような奥行きのある色味で、日常の一瞬をドラマティックに彩ります。自分だけの美しさを見つめたい人へ、そっと寄り添ってくれるシリーズです。

自分らしさを映す“瞳の美しさ”を手に入れて♡

ヒスンがアンバサダーを務めることで新たな世界観をまとったQrsessedの新色3色は、強さと柔らかさを秘めた瞳を演出してくれるラインアップ。

1DAY仕様で挑戦しやすく、どのカラーも日常のメイクに取り入れやすい絶妙なニュアンスが魅力です。さらにQoo10メガ割限定の特典や割引も見逃せません。

自分らしい美しさを大切にしたい人へ、そっと背中を押してくれるアイテム。新たなまなざしで、あなたの毎日がもっと輝きますように♡