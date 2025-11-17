東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＰＲＩＳＭバがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＰＲＩＳＭバがS高

17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数170、値下がり銘柄数426と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、博展<2173>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、シルバーエッグ・テクノロジー<3961>など9銘柄がストップ高。シェアリングテクノロジー<3989>、サインド<4256>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ユーソナー<431A>、日本動物高度医療センター<6039>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など11銘柄は年初来高値を更新。ブシロード<7803>、免疫生物研究所<4570>、デジタルプラス<3691>、アジアクエスト<4261>、モンスターラボ<5255>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ａｉロボティクス<247A>、フルッタフルッタ<2586>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、インバウンドプラットフォーム<5587>など6銘柄がストップ安。カウリス<153A>、インフォメティス<281A>、ユカリア<286A>、海帆<3133>、クラウドワークス<3900>など6銘柄は一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>など48銘柄は年初来安値を更新。スタメン<4019>、エフ・コード<9211>、フェニックスバイオ<6190>、ヒューマンテクノロジーズ<5621>、いつも<7694>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

