山本がインスタで明かした愛犬「カルロス」が日本でも話題に

突然の告白に日本ファンも騒然となった。ドジャース・山本由伸投手は16日、自身のインスタグラムで愛犬との写真を公開。以前から犬を飼っていたことは明かしていたが、この日「カルロス」という名前もファンに公表した。日本で山本の投稿を見たファンは「癒やされる」「かわいすぎますね」と反応を見せた。

山本はインスタグラムで、愛犬「カルロス」を抱きかかえて飛行機に乗り込む場面をアイキャッチにして投稿。「去年8月にドッグ・シェルターで彼と会いました。動画は、初めて私が彼と会った時のものです。彼は大人しく、スローライフを好みます。好きなことは昼寝、お散歩、そして美味しいご飯を食べることです」と、英語と日本語で馴れ初めを紹介した。

最後は「Mi Carlitos（僕のカリートス）と一緒になって、僕はすごく嬉しいです」と締め括り、大切な家族の様子を写真と動画にまとめた。その後ストーリーズ機能で投稿を引用。「Carlos Yamamoto!!」のテキストと「友達はデコピン」のハッシュタグを添えて“再お披露目”していた。

山本は今年、取材の中で「去年の夏くらいでシェルターから引き取りました」と犬を飼っていることを明かしており、2月の自主トレ中に大谷翔平投手の愛犬・デコピンと戯れる犬の存在が話題になっていた。

投稿を見たファンはSNSに「ゆっくりと心を開いていってる写真に胸がきゅっとする」「Carlos の日常、もっと見たいよ〜」「寝顔が犬好きにとっては堪らなく愛おしい」「愛情たっぷりでほっこりします」「プライベートの優しい一面が垣間見えて感動」などとコメントを寄せていた。

山本はメジャー2年目の今季、30試合に登板し12勝8敗、防御率2.49、201奪三振を記録。ワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに輝くなど、ドジャースのエースとして輝きを放った。（Full-Count編集部）