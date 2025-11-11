¼Ö¾×ÆÍ¤Ç10Âå2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡µÜ¾ë¤Î¸òº¹ÅÀ¡¢·×5¿ÍÈÂÁ÷
¡¡11Æü¸áÁ°4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»ÔÅÄ¿¬È¬È¨¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¸©·Ù¸ÅÀî½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê16¡Ë¤ÈÃËÀ¡Ê19¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë15¡Á18ºÐ¤ÎÃËÀ2¿Í¤È½÷À1¿Í¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£5¿Í¤Ï¸©Æâºß½»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ï°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¿ÆÌ¾µÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¸©Æ»¤È¹°èÇÀÆ»¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¡£¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ë´ä¼ê¸©¤Î40Âå½÷À¤ÏÉ¨¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£½ð¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆÁë¤ò³«¤±¤ë¤È¡ØÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡Ù¤È¸À¤¦ÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£