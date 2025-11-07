アラフォーが「ユニクロ」の試着室で心を奪われた3990円のニットが万能。まるでスウェットみたい
そろそろニットの季節ですが、お手入れが大変だったり着ぶくれして見えてニットは苦手かも…。そんな方にもおすすめなのが、ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」(3990円) です！ プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんのイチオシで、「メンズアイテムですが、コーデも合わせて女性にも着やすい」そう。makiさんが、このセーターの魅力と着まわしコーデを紹介してくれました。
スウェットみたいな「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」
ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」は名前のとおり洗濯機で洗える画期的なニット。ほどよくハリのある生地でストレッチ性も高く、スウェットのようにラクな着心地なんです。
カラーバリエーションも豊富でダークブラウン、オフホワイト、グレー、ブラック、ベージュ、イエロー、グリーン、ネイビーの8色展開で、価格は2990円でした。
シンプルなデザインで、アラフォーにも着やすく、とても使いやすいニットです。
今回は、こちらのニットを着まわして、5つのコーデをご紹介します。
チェックシャツを腰巻でトレンドコーデに
171cmの筆者はダークブラウンのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。
まずはブラックのデニムに合わせて、腰にチェック柄のシャツを巻いたトレンド感のあるコーデにしてみました。スウェットのように使えるのに上品さがあるのがうれしいです。
スカートコーデにもぴったり
次はヒョウ柄のスカートに合わせました。セーターのなかにフリルブラウスをレイヤードしてかわいさをプラスし、上品なお出かけコーデに。
ニットが濃いブラウンなのでブラックのように使いやすいけれど、ブラックよりは抜け感が出るので、着るだけで今っぽくなりますよ。
きれいめコーデにも合わせやすい
次はピンクベージュのワイドパンツと合わせてキレイめにまとめました。セーターがシンプルな形なので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすく使いやすいです。
肩がけにしてポイントにしてもかわいい
次はブルーのシャツコーデに肩がけしてみました。気温が高い日は肩にかけて、寒くなったらシャツ上からとレイヤードして着るのもおすすめです。
チェックシャツとレイヤードして秋らしく
最後はセーターの中にチェック柄のシャツを着て、レイヤードコーデにしてみました。ボトムスもブラウンのスカートにしたので、チェック柄をはさむことで抜け感が出ておしゃれなワントーンコーデが完成しました。
試着したときに、着心地のよさに感動して購入したので、ぜひ一度試着してみてほしいニットです！ 洗濯機で洗っても型崩れすることなく、きれいに着続けられるのもうれしい。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください