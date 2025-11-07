そろそろニットの季節ですが、お手入れが大変だったり着ぶくれして見えてニットは苦手かも…。そんな方にもおすすめなのが、ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」(3990円) です！ プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんのイチオシで、「メンズアイテムですが、コーデも合わせて女性にも着やすい」そう。makiさんが、このセーターの魅力と着まわしコーデを紹介してくれました。

スウェットみたいな「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」

ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」は名前のとおり洗濯機で洗える画期的なニット。ほどよくハリのある生地でストレッチ性も高く、スウェットのようにラクな着心地なんです。

【写真】ユニクロの万能ニットコーデ4選

カラーバリエーションも豊富でダークブラウン、オフホワイト、グレー、ブラック、ベージュ、イエロー、グリーン、ネイビーの8色展開で、価格は2990円でした。

シンプルなデザインで、アラフォーにも着やすく、とても使いやすいニットです。

今回は、こちらのニットを着まわして、5つのコーデをご紹介します。

チェックシャツを腰巻でトレンドコーデに

171cmの筆者はダークブラウンのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずはブラックのデニムに合わせて、腰にチェック柄のシャツを巻いたトレンド感のあるコーデにしてみました。スウェットのように使えるのに上品さがあるのがうれしいです。

スカートコーデにもぴったり

次はヒョウ柄のスカートに合わせました。セーターのなかにフリルブラウスをレイヤードしてかわいさをプラスし、上品なお出かけコーデに。

ニットが濃いブラウンなのでブラックのように使いやすいけれど、ブラックよりは抜け感が出るので、着るだけで今っぽくなりますよ。

きれいめコーデにも合わせやすい

次はピンクベージュのワイドパンツと合わせてキレイめにまとめました。セーターがシンプルな形なので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすく使いやすいです。

肩がけにしてポイントにしてもかわいい

次はブルーのシャツコーデに肩がけしてみました。気温が高い日は肩にかけて、寒くなったらシャツ上からとレイヤードして着るのもおすすめです。

チェックシャツとレイヤードして秋らしく

最後はセーターの中にチェック柄のシャツを着て、レイヤードコーデにしてみました。ボトムスもブラウンのスカートにしたので、チェック柄をはさむことで抜け感が出ておしゃれなワントーンコーデが完成しました。

試着したときに、着心地のよさに感動して購入したので、ぜひ一度試着してみてほしいニットです！ 洗濯機で洗っても型崩れすることなく、きれいに着続けられるのもうれしい。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください