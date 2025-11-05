体調が揺らぎやすい季節の変わり目。食欲のない日や、ちょっと疲れたときにぴったりなのが、優しい味わいの一杯です。今回は笠原将弘さんに、旬のエノキと梅を使った、とろみのある和風スープのつくり方を教えてもらいました。エノキのうま味と梅のほどよい酸味が溶け合い、体にすっとしみわたるような味わいですよ。

エノキをたっぷり楽しめる、酸味の効いた和風スープ

あっさりエノキに梅の酸味でメリハリを効かせて。【調理時間：10分】

●梅とエノキのスープ

【材料（4人分）】

エノキダケ 1パック

梅干し（塩分8％） 2個

A［だし汁3カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ2］

B［片栗粉、水各大さじ1／2］

塩 少し

万能ネギ（小口切り） 3本



【つくり方】

（1） エノキは根元を切り落とし、2cm長さに切る。梅干しは種を除き、包丁で粗く刻む。

（2） 鍋にAと（1）のエノキを入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にして3分ほど煮る。Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、（1）の梅干しを加えて軽く混ぜ合わせる。塩で味をととのえ、器に盛って万能ネギを散らす。

［1人分46kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです