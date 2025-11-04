マギー、プロのど迫力ドリフトに大興奮「近すぎる！」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、YouTube公式チャンネル「ABEMAスポーツ【公式】」にて、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演するラリージャパン2025 YouTube限定企画・第１弾を、2025年11月1日（土）に公開した。
第１弾では、「ラリージャパン2025応援企画 ドリフトでラリーを盛り上げよう！」と題し、ラリーの醍醐味であるドリフトの迫力と難しさをマギー本人が体当たりで伝える企画を実施した。
この日、マギーは南千葉サーキットに登場しましたが、あいにくの雨模様。しかしマギーは「ドリフトにとってもしかしたらこの雨がいいのかも」とコメント。マギーは過去に何度かドリフト経験があり、最後に挑戦したのは２年前。今回、先生としてプロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場し、下田も「雨だと路面が滑りやすいのでやりやすいと思う」と語った。
まず初めに、下田が運転席に座り、マギーが助手席でプロのドリフトを体験。２台の車両がドリフトしながら互いの動きを競う「追走」の迫力を肌で感じたマギーは「すごすぎる〜！」「近すぎる〜！」と絶叫。さらに無事帰還したマギーは「怖い…」と本音をポツリとこぼした。
続いて、スピンさせずに車両を一定の円軌道に保つため、ステアリングとアクセルの繊細なコントロールを身につける“ドリフトの基礎練習”とも言える「定常円ドリフト５周」にチャレンジすることに。意気込みを聞かれたマギーは「30分くらいあれば…教えていただければできると思います」と自信たっぷり。マギーはまず助手席で下田にお手本を見せてもらい、丁寧に指導を受けた後、いよいよ運転席へ。「超久々、マニュアル（車）」と言いながらも、１発目から素晴らしいコントロールを披露した。そして「30分くらいあればできると思う」という言葉の通り、難なく５周をクリア。この展開に下田は「すごい！５周どころじゃなくできてる！アクセルも一定だった！完ぺき！」とマギーの腕前を絶賛していた。
「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」をより身近に楽しんでもらうためのYouTube限定企画第１弾は、「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにて公開中なので、ぜひチェックを。
