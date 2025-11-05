日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「男色」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

「男色の相」と指摘された歌麿

この数話の『べらぼう』では歌麿が絵師として名声を高めていくとともに、蔦重への秘めた恋心があらためて描かれました。

蔦屋の手代扱いとなった滝沢瑣吉からは「男色ではないか」と問われるも、「好きな人は男のこともありゃあ女のこともある」「世間様のものさしに当てりゃあ両刀ってことになる」とかわしていた歌麿。

しかし歌麿の絵師としての思いを今一つ汲まない蔦重とのやりとりを経て、結果的に「蔦重とは終わりにします」と決別宣言をすることに。

蔦重と歌麿は初回からタッグを組んできた関係だけに寂しくもあるも、ドラマも終盤を迎えている状況で、はたして二人がこの先どうなるのか、心配でなりませんが…。

今回は「男色」について考えてみたいと思います。

日本社会は男色を奇異なものとして扱わなかった

日本の歴史を見てみると、白河上皇とか、足利義満とか、織田信長など、実は社会のトップに立つなかに「女性も好きだが男性も好き」という人が多く存在します。



古代末期のトップ貴族、藤原頼長（左大臣。保元の乱で戦死）の日記である『台記』には、多くの男性との関係が赤裸々に描かれています（これを読むと男性同士の交わりにおけるマナーなどが窺い知れるのですが、それをここで記すのはやめておきます）。

こうした状況は、日本社会が男色を奇異なものとして扱わなかった影響だと思われます。

キリスト教は男色を禁じていますし、イスラム教も原則的にはアウトです。

でも日本の仏教は異なります。

仏教と稚児

えらいお坊さんたちは戒律の関係で女性に近づいてはいけないのですが、そのかわりに寺院に預けられた少年、いわゆる“稚児“を寵愛しました。

たとえば鎌倉時代中期、東大寺の宗性という高僧（のち東大寺のナンバーワン）は36才の時、現在の亀王丸で「愛童」は95人目である、と書いています。

美しいお稚児さんは仏の化身であるという考察も成立し、男色は寺院で広く受容されたのです。

中世から近世初頭にかけては、『秋の夜の長物語』に代表されるような「稚児文学」が花開きました。

「衆道」とは

江戸時代の男性同志の恋愛は「衆道」（しゅどう）と呼ばれました。

「陰間」という男娼は女性のように美しく装い、「陰間茶屋」で客を取りました。

彼らはハイティーンになると声変わりしてひげも伸び始めますので、そうなる前に旦那に身請けされることを望んでいました。

武士同士での衆道も盛んでした。この場合、江戸時代的な男らしさ、武士らしさが強調されることが珍しくありませんでした。

ここで衆道の契りを交わした2人は「義兄弟」となり、本物の武士になるために切磋琢磨したのです。

明治時代にはベストセラーも

江戸末期に書かれた武士同士の恋愛を描いた（このジャンルは衆道物語とか若衆物語という）『賤のおだまき』は薩摩の武士、平田三五郎宗次（実在した）が主人公で、吉田大蔵清家との邂逅と、「庄内の乱」(1599年)で2人が討ち死にするさまを描き、武士道と男色を称揚しています。

この作品は明治時代、ベストセラーになったようです。ということは、学生の間ではまだ衆道が盛んだったのだろうと想像がつきますが、森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』（青空文庫で読めます）をみると、その想像は当たりであるように思えます。

飛び級で学生生活を送っていた鴎外は随分と豪傑たちに「結縁」を迫られますが、豪傑の一人の「古賀」は、彼の生涯の親友であった賀古鶴所をモデルにしているといわれています。

よけいなことを一つ付け足すと、いま「童貞！」と女性に罵られるのは男性の恥辱であるように捉えられていますが、鴎外のころは「童貞」は身を清らかに持している褒め言葉だったようです。また、男性が同性の恋人と関係を結んでも、「童貞」状態は守られている、と認識されたようですね。