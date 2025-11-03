2020年7月に12年562億円で契約を延長した

ドジャースは1日（日本時間2日）に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、球団初のシリーズ2連覇を成し遂げた。激闘を終えたナインたちは空路ロサンゼルスに帰ったが、ムーキー・ベッツ内野手は同日に500万ドル（約7億7000万円）を得ていた。

ベッツは2020年7月にドジャースと12年3億6500万ドル（約561億8800万円）で契約を延長。それに含まれる契約金6500万ドル（約100億円）が、2021〜2035年まで毎年11月1日（日本時間2日）に分割で支払われることになっており、今年もその日を迎えたことになる。

なおベッツの契約金の分割払い分は、2021〜2032年が500万ドル（約7億7000万円）、2033〜2034年が200万ドル（約3億800万円）、2035年が100万ドル（約1億5400万円）となっている。

今季は150試合の出場で打率.258、20本塁打、82打点。OPSは自身初めて.800を下回る.732と苦しいシーズンになった。それでも10月31日（同11月1日）の第6戦からは4番に座り2点適時打を放つなどチームの中心選手としてワールドシリーズ制覇に導いた。（Full-Count編集部）