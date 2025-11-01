ESSEonlineに掲載された記事のなかから、11月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

60代になってから始めたYouTubeチャンネル『Mimi's life』が人気のYouTuber・Mimiさん（64歳）。動画では、60代を明るく暮らすためのおしゃれのコツや暮らしの工夫を発信しています。今回は、Mimiさんに簡単に取り入れられる「ストール」の巻き方を2種類教えてもらいました。

※記事の初出は2024年11月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

「110×110cm」のプリント柄ストールを使ったおしゃれ巻き2つ

ストールやマフラーの出番が多くなる季節。これまでは、マフラーを使うことが多かったのですが、今年は「ストール」に注目。いろいろなコーディネートや巻き方で使えて便利だと実感しています。おすすめは、明るい色味の柄物。気になる首元を隠しつつ、顔周りも華やかにしてくれます。

なかでも、90〜110cm角の大判なら、巻き方のアレンジもしやすく、同じ服でもイメージを変えることが可能。セーター1枚買いたすなら、ストール1枚の方がコーデの幅を広げてくれますよ。

プリントは、単色より多色使いの方がおすすめです。一見、服に合わせるのが難しく思えますが、プリントに使われている1色を服に取り入れるとまとまってくれるんです。

1つ目：「2回巻いてうしろで垂らす」巻き方

ここからは、「110×110cm」のプリント柄ストールを使用した巻き方を2つご紹介。まずは、2回巻いてうしろで垂らす巻き方から、手順をお伝えします。

ちなみに、なにも巻かない状態がこの写真。

（1） ストールを三角形に折りたたんで、首にかける

ストールは三角形になるように半分に折りたたんだら、ざっくりとまとめて細長くし、真ん中あたりが首にくるようにかける。

（2） 前で軽く1つに結ぶ

前で1回軽く結び、両端をうしろに持っていく。

（3） うしろで1つに結ぶ

さらにうしろで1つ結びにしたら、両端を背中の方に垂らして完成。

端はストールの中へ入れ込まずに垂らしておくと、うしろ姿に表情が出ます。また、背中にポイントを持ってくることで、丸くなってきた背中をカバーでき若々しさが出るように思います。

2つ目：「2つ折りにして輪へとおす」巻き方

続いては、2つ折りにして輪へとおす巻き方の手順をご紹介します。マフラーでよくするシンプルな巻き方かと思いますが、柄のストールですると自然な華やかさをプラスしてくれます。

（1） ストールを三角形に折りたたみ、ひねりを加える

ストールは三角形になるように半分に折りたたみ、そこから2回ほどひねり、ねじりを加える。

（2） 片方に輪をつくるように中央で折る

片方の先が輪っかになるように、ねじりを加えたストールを中央で折る。

（3） （2）でつくった輪へ、もう片方の端をとおす

片側にできた輪っかに、もう片方の端をとおして完成。

輪にとおすだけのパターンは、巻いたり外したりが簡単で便利。フリンジのあるストールを選べば、より表情豊かに巻くことができますよ。