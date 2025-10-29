ワールドシリーズ第4戦に先発した大谷

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手」で出場。投げては6回0/3を6安打4失点、6奪三振1四球でプレーオフ初黒星。打撃は3打数無安打1四球だった。降板した7回にはリリーフが打たれて4点を奪われた。試合後、デーブ・ロバーツ監督によると大谷は6回時点で「彼はあと3イニング」と意気込んでいたという。

ドジャースは2回にE・ヘルナンデスの犠飛で先取点を奪ったが、大谷が3回にゲレーロJr.に逆転2ランを被弾。以降は3イニングゼロを並べ、前回投げ切れなかった7回のマウンドにあがった。しかし、連打で無死二、三塁のピンチを招くと、ロバーツ監督は降板を決断した。

大谷は前日に4長打9出塁の活躍。延長18回、6時間39分の死闘を終え、この日のマウンドにあがっていた。6回を投げ終えて球数は90。指揮官は試合後、「マーク（プライアー投手コーチ）が彼に6回の時点であとどれくらい行けるか聞いたら、彼は『あと3イニングいける』と言った。彼は体のことがよくわかっている。彼は本当に努力してくれた」と、疲労が溜まる中での大谷の献身に感謝した。

大谷降板後はバンダが登板もヒメネスに適時打、1死からフランスの内野ゴロの間に2点目を失った。ここでトライネンをマウンドに上げたが、ビシェット、バーガーに連続適時打を浴びた。監督は「バンダに左打者を3人あてたかった。言うまでもなくルーカスに代打フランスが出たが、彼（バンダ）は頑張ってくれた」と話した。（Full-Count編集部）