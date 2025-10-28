1試合4長打の大暴れ

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回の第4打席でこの日2本目の本塁打を放った。これには現地のブルージェイズ番記者も苦笑いだった。

まずは1-0の3回1死で迎えた第2打席、マックス・シャーザー投手から右翼席へ一発を叩き込んだ。第3打席までは全て長打。勝ち越された直後の7回第4打席、右腕ドミンゲスの初球フォーシームを強振。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発を左翼席に運び、試合をタイに戻した。

1試合4長打をマークとし、1906年第5戦のフランク・イズベル以来となるワールドシリーズ記録に並んだ。さらに、今ポストシーズン8本目のアーチとし、コーリー・シーガー（2020年、現レンジャーズ）が持つ球団タイ記録としている。

MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マセソン記者は「この建物がこんなにうるさいの初めて。歯がガタガタ揺れているみたいだ」と苦笑いしていた。（Full-Count編集部）