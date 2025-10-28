¡Úºå¿Àvs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡Û¡í»÷¤Æ¤¤¤ë²¦¼Ô¡í ÂÐ·è¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¸×¤«¡¢Âë¤«!?
NPB¤âMLB¤â¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª·èÀï¤Ø¡½¡½¡£ÅÁÀâ¤Î½Ö´Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ
¢£ÅêÂÇ¤ËÈ×ÀÐ¤Ê¸×¡¢Í×½ê¤Ç¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤Âë
¡Ö¥ê¡¼¥°²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î»î¹ç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢ËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÎ¾·³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
ºå¿À¤Ï2°ÌDeNA¤ò3Ï¢¾¡¤ÇÂà¤±¤ë¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹Æ±ÍÍ¤ÎÈ×ÀÐ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£Â¼¾åðó¼ù¡Ê¤·¤ç¤¦¤¡Ë¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¡¢郄¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÀèÈ¯3Ëç¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£郄¶¶¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÎ¤Û¤É¤Î°µÅÝ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆËÜÎÎÈ¯´ø¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¿Ø¤ÏCS¤Ç¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤«¤é1¥õ·î¤â¶õ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÅê¼ê¤âÌäÂê¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬CSÂÇÎ¨.455¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡£3ÈÖ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤¬ÂÇÎ¨.667¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤ÇCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸MVP¼õ¾Þ¡£¤³¤Î¼ç¼´¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¿¥Á¤À¡£
¿¹²¼¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â7Àï7ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö¿¹²¼¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äã¤á¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤À¤«¤é¡£¥Ô¥ó¥Á¤ä¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÏÄã¤á¤ËÍî¤Áµå¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î·è¤áµå¤òÅê¤²¤è¤¦¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿¹²¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¹ç¤¦¡£
2Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤â¡¢Äã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯¤È¤é¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
ÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÇÀþ¤¬¼¾¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¶áÆ£·ò²ð¤ÎÉÔºß¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÂÇÎ¨.118¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÂÇÎ¨.143¤È¼çÎÏ¤ÎÉÔÄ´¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃæÂ¼¹¸¤¬ÀÜ¿¨Å¾ÅÝ¤ÇÅÓÃæ¤«¤é·ç¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤äÈ×ÀÐ¤Îµß±ç¿Ø¤ò¼´¤È¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹Æ±ÍÍ¤Î¡ÖÍ×½ê¤Ç¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¡×¤¬À¸¤ó¤À·ë²Ì¤À¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌîµå¤Ï¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´êË¾¤ÇÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîµå¤Ï¸½¼Â¼çµÁ¡£Í×½ê¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ÂÄ¾¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¢£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ëàÂÐ¤Ë¤Ê¤ëáÂ¸ºß
ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼çÎÏ¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢»÷¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹²¼¤Î¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¡£Äã¤á¤Îµå¤Ë¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ç¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤â¶¦ÄÌ¹à¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¶áËÜ¸÷»Ê¤È¼þÅì¡£¶¯ÂÇ¤â¿ÊÎÝÂÇ¤â¤Ç¤¤ëÃæÌîÂóÌ´¤ÈËÒ¸¶¡£¤³¤³¤¾¤Ç°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëº´Æ£µ±¤ÈÌøÅÄÍª´ô¡£ºå¿ÀÀª¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¡¢¤É¤Á¤é¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
Åê¼ê¿Ø¤â¡¢¶¦¤ËÀèÈ¯4Ëç¤¬È×ÀÐ¤È¤¤¤¦¹½À®¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡Öºå¿À¤ÏÂ¼¾å¡¢ºÍÌÚ¡¢郄¶¶¤Ë¡¢CS¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬²Ã¤ï¤ë¡£°ìÊý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¤Î¡Ø10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤»î¹ç¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤âÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºå¿À¤ÏµÚÀî¡Ê¤ª¤è¤«¤ï¡Ë²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢´äºêÍ¥¡Ê¤¤¤ï¤¶¤¡¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤Î3Ëç¤¬È×ÀÐ¡£°ìÊý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¿ù»³°ì¼ù¤È¤¤¤¦¡Ø¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡Ù¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âCS¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ëºäËÜÀ¿»ÖÏº¤È³¤ÌîÎ´»Ê¡¢Î¾·³¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤â¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¹à¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÇÛµå¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢Åê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ëºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÊá¼ê¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¤¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
à»÷¤Æ¤¤¤ë²¦¼ÔáÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Çº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÄã¤á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿¹²¼°Ê³°¡¢ºå¿À¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯·ÏÅê¼ê¤¬¶ì¼ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÈ¯¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¥Õ¥©¡¼¥¯·ÏÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÍÞ¤¨¤Î¿ù»³¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼çÎÏÁª¼ê°Ê³°¤Î´é¤Ö¤ì¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀîÀ¥¹¸¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤¬CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀï¤Ç·è¾¡ÂÇ¤È¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¤¤Ö¤·¶ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅÁÅý¡£ºå¿À¤Ç¤Ï·§Ã«·ÉÍ¨¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¤é¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬°ìËç¾å¼ê¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢ºå¿À¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍø¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö10·î¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï´¨¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤ËÉÔÍø¤ÊÉÍÉ÷¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÌîµå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¿Ø¤ä¼éÈ÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò