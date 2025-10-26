魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開するYogibo（東京都港区）が、JR東日本の交通系ICカード「Suica」の公式キャラクター「Suicaのペンギン」と初コラボした「Suicaのペンギン Yogibo Hugger」を10月31日正午から予約受付します。

【写真】実物サイズはどんな感じ？ おなか＆おしりがキュートすぎる！

コラボ商品は、Suicaのペンギンのフォルムをリアルに再現。頭から肩にかけての丸み、まんまるな体、しっかりとしたフォルムを保ちながらも、触れるとふんわり沈みこむ優しさが特徴になっています。サイズは奥行き約59センチ、横約70センチ、高さ約89センチ。重さ約3.6キログラム。

今回のコラボは「Suicaのペンギンが持つ“癒やし”や“優しさ”の魅力を、Yogiboの快適さと大型サイズでより身近に届けたい」という思いから、誕生。頭と胴体のバランスに細心の注意を払いながら、試作と調整を重ねたということです。

予約受付は、鉄道グッズの取り扱い通販サイト「TRAINIART（トレニアート）JRE MALL店」のみ。数量限定で、価格は5万3000円（税込み、送料込み）です。

