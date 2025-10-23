40代・子ども2人、フルタイム書店員の「忙しくても自分らしく過ごす」コツ。仕事で社会とつながっていることが楽しい
自分の「好きなこと」「得意なこと」を大切にすると、毎日がもっとラクに、もっと楽しく変わっていきます。今回は、40代で子ども2人と夫の4人暮らしでフルタイムで働く書店員・森田めぐみさんに、自分らしい暮らしを叶えるヒントをQ＆A形式で伺いました。
Q：思いどおりにいかないことは？
A：おもしろがると、“好き”につながる
【Before】DIYする前の、森田さん宅の和室（古い日本家屋の自宅）
大学進学の際、文学部を希望していましたが、両親の希望で家政学部へ。
「当初は不満もありましたけど、結局、学ぶことは楽しかったし、和裁の知識を得たことで着物を趣味にもできました。人生で意外な場面に出くわしたときって、じつはおもしろいことにつながるチャンス」（森田めぐみさん、以下同）
●DIYで自宅が好きな雰囲気に
この考え方は家づくりにも活きています。森田さんの自宅は古い日本家屋ですが…。
楽しみながらDIYを続けて、家族がくつろげる唯一無二の空間になりました。
Q：苦手なことはどうしていますか？
A：好きや得意をがんばって、苦手なことは手放す
勤務する書店はベテランぞろい。
「知識や接客など、『かなわないなあ』と思うことも。だからこそ、自分が得意なこと＝売り場のディスプレーで貢献しようと考えています」
●苦手な家事は家族に頼る
家事も、苦手なものは家族に割り振り。“家を最後に出る人が、1階をさっとふき掃除する”をルールに。
まかせられるものは機械化、または家族へ委託。掃除は公平に分担しています。
Q：仕事や子育ての両立、大変では？
A：働くことで機嫌よく子育てもできるように
結婚当初は転勤族の夫の希望もあり、専業主婦でした。
「その頃は時間に余裕こそあったものの、社会とつながっていない不満がありました。仕事と家事の両立は、自分から望んだこと。忙しくても充実していると感じるし、仕事はむしろ、自分らしくいられる時間でもあります」
●仕事も私の一部です！
大好きな本に携われる職場。同僚やお客さんとの出会いも楽しい！