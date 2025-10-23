球団公式Xが投稿した練習の様子

日本のファンも羨望の眼差しだ。ドジャースは21日（日本時間22日）、球団公式X（旧ツイッター）で、この日に行われた非公開練習の様子を投稿。山本由伸投手が着用していたTシャツが「日本なら即完売」などと話題となっている。

球団が公開した写真のうちの1枚は、山本が投球練習を行なっているカットだった。着用していたTシャツには、胸部分に大谷翔平投手の投打の写真が加工されてプリントされていた。



デザインされていたのは、17日（同18日）にブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で躍動した大谷の姿で、先発投手として7回途中を2安打、10奪三振の無失点。打者としても衝撃の1試合3本塁打という活躍で、チームを4連勝に貢献し、ワールドシリーズ進出を決めた際のものだった。

真剣な表情で投げる山本の胸には二刀流の大谷。熱い“共演”にファンも大喜び。ネット上には「商魂が素晴らしい」「コレを着て真剣に練習してる由伸が可愛いすぎる」「か〜〜わいいなぁ〜〜〜!!」「素敵」「チームの結束を高める」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）