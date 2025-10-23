日向坂46の山口陽世さんが11月22日に登場

DeNAは22日、横浜スタジアムで11月22日、23日に開催されるイベント「横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN！ DAYS 〜Supported by ありあけハーバー」に、DeNAファンでも知られる日向坂46の山口陽世さんがスペシャルゲストで出演すると発表した。初日の22日に登場することがアナウンスされると、ファンから喜びの声が溢れている。

グループ3期生、21歳の山口陽世さんは2022年と2023年に横浜スタジアムで始球式を経験。日向坂46としても2023年から3年連続で横浜スタジアムでのコンサートを行っており、球団、本拠地と深い縁がある。11月22日にはオープニングセレモニーに登場。さらにベイスターズにちなんだお題で選手たちとのお絵描き対決などイベントにも挑戦する。

球団から発表さるとファンも大喜び。球団公式リリースにはイベントの詳細などに加え、 山口さんのプロフィール欄には「野球が得意で、自己最高球速94km/hを記録している」と異例の情報も記載されていた。

チームの公式Xには「大仕事じゃないか！」「ヤッバ！ うっれ！」「本人もめちゃくちゃ喜んでると思います」「ぺっぴんさんや」「ベイスターズ様ありがとうございます」「テレビ放送して」「プロフィール欄に球速書かれて草」「球速書いてあるアイドルのプロフィールなんて初めて」といったコメントが続々と寄せられていた。（Full-Count編集部）