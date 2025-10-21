高齢化が進む現代社会において、「孤独死」はけっして他人事ではありません。もし、遠方でひとり暮らしをしている家族が、万が一「孤独死」を迎えてしまったら、そのときどうすればいいのでしょうか？ 今回は、グループ合計18万件の遺品整理実績を持つ「遺品整理プロスタッフ」の代表取締役社長・石田毅さんとスタッフの田中さんに、現場で見えてくる「孤独死のリアル」について詳しく伺いました。

遺品整理の現場は「特殊清掃」が必要になる場合も…

遺品整理の片付けのなかには、特別な作業が必要になるケースがあります。それが「特殊清掃」です。

特殊清掃とは、通常の掃除では取り除けない汚れやにおいを専門的な技術や機材で取り除く清掃方法。とくに孤独死の現場では、発見の遅れからこの特殊清掃が欠かせないケースが多くあります。

「僕たち業者は、ご親族や大家さん、もしくは建物の管理業者から整理と清掃の依頼を受けて部屋に入ります。ご遺体のある状態の場に入るわけではないので、故人に関しての詳細はわかりませんが、現場では大変な状況に直面することも多いです」（田中さん、以下同）

発見が遅れた「孤独死」の現場。その知られざる現実とは？

孤独死の現場では、予期せぬ状況が多々発生します。今回は、田中さんが実際に担当したケースをご紹介します。

病気で倒れ、そのまま亡くなってしまったと推測される部屋は、一見整頓されているように見えました。しかし、床には広がった血液の跡があり、強烈な臭気が室内全体に立ち込めていたのだとか…。

「このケースでは、故人が部屋の中央で倒れていたため、体液や血液が広範囲に広がってしまい、状況がさらに深刻化していました。また、遺体の発見が長期間遅れてしまったこともあって、大規模な清掃作業が必要となりました」（田中さん、以下同）

発見が遅れると、遺体の腐敗が進み、故人の識別が難しくなる場合があります。とくに夏場は、気温が高くなることで腐敗が急速に進み、部屋全体に悪臭やしみが広がる原因になるため、特殊清掃の規模が拡大しやすいそうです。

「最近では物価高騰の影響で、冷房を使わずに生活する方も増えています。そのため、猛暑の中で孤独死が発生し、発見が遅れることで状況がさらに深刻化するケースが少なくありません。この現場もまさにそうした例でした」

悪臭対策はもちろん、壁紙・床材をはり替えることも…

通常の遺品整理では、遺品の仕分けや片付け、搬出といった工程が中心ですが、特殊清掃の場合は、専門知識を持つスタッフが専用薬剤と機材を使い、異なる手順で清掃作業を行います。

「特殊清掃は、まず悪臭を取り除く作業から始まります。その際に使用されるのが、『オゾン脱臭機』という、悪臭の元を分解して消臭する専用の機器です。孤独死の現場では、脱臭機を24時間、1週間程度継続して稼働させなければ、部屋に入ることが困難なこともある。それくらい大変な状況なんですよね」

さらに、壁や床に体液や血液、あるいは腐敗物がしみ込んでしまった場合、通常の清掃では対応できません。そのため、床板をはがして除去するといった、より大規模な作業が必要になることもあります。

特殊清掃の費用は、小規模な汚れであれば数万円程度ですみますが、広範囲にわたる大がかりな作業や、臭気除去にオゾン脱臭機を使用する場合などは、結果として数十万円にまで膨らむことも少なくないそうです。

「おひとりで亡くなること自体は、だれにも避けられない場合があります。ただ、故人のためにも、そしてご遺族がスムーズに対応できるよう、なるべく早期発見につなげてもらえるとありがたいと思っています」

孤独死を防ぐために、今からできること

遺品整理プロスタッフへの依頼は、約7割が「親」の遺品整理。依頼理由はさまざまですが、なかでも「遠方に住んでいるため片付けが難しい」といったケースがとくに多いのだとか。そういった依頼人を数多く見てきたなかで、石田さんは「コミュニケーション」についてこう語ります。

「『なにかあったときにすぐに駆けつけられる距離』に住めることが理想ですが、それが難しい場合も少なくありません。そんなときは、『こまめな連絡』だけでも安心感につながります。また、仲のいいご近所さんや同じマンションの方と連絡を密にしておくことで、いざというときの助けになる可能性もありますよ」（石田さん）

「うちの親はまだまだ元気だから、放っておいても大丈夫」と思っていても、やはり突然なにが起こるかはわからないもの。数か月に一度しか連絡しないといった関係性のままでは、もしものときの対応ができなくなる可能性もあります。

「LINEスタンプを毎日1回送るだけでも、遠方からつながりを維持できます。また、最近ではさまざまな見守りサービスもありますよね。そういったものを調べてみて活用するのもひとつの手です」（石田さん）

孤独死はけっして他人事ではありません。今からできる対策を少しずつ始めておくことで、大切な人を守る準備ができるはずです。

※ 実際の体験をもとに、依頼者および遺品整理業者の許諾を得て制作しています。個人情報保護の観点から、登場人物や一部の状況は実際の事例を損なわない範囲で変更しています