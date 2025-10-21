「ポーチレス派、増加中」「アクセみたいでかわいい」バッグにぶら下げる新定番“チャームコスメ”
外出先でサッとお直ししたいけど、ポーチを開けるのはちょっと面倒。そんな時に頼れるのが、“キーリングコスメ”。リップやチークなどのミニサイズコスメが、チャームのようにバッグに付けられる仕様になっており、かわいさと実用性を両立。SNSでも「ビジュが良すぎる」「持ってるだけでテンション上がる」と話題だ。ここではAmazonで買える人気のキーリングコスメを紹介する。
【写真】気になった時にサッとお直し…ポーチいらずでいつでもかわいくなれるティント
■【AMUSE公式】NEW ケア／ティントバームキーリング
ツヤと保湿力を兼ね備えたティントバームを、持ち歩きやすいキーリング仕様にした人気アイテム。リップケアと発色を両立し、唇にナチュラルな血色感をプラス。ポップなデザインのキーホルダー付きで、バッグにつけても気分が上がる。全5色展開で、気分やコーデに合わせて選べるのも魅力。
・かわいいキーリング付きで持ち歩きやすい
・ティントとバームのいいとこどりで保湿も発色も◎
・シアーな発色でどんなメイクにもなじむ
■【i’m meme】サンリオ カラーキーリングリップオイル（ポムポムプリン）
韓国コスメの人気ブランド「i’m meme」とサンリオのコラボアイテム。ポムポムプリンのチャーム付きリップオイルは、見た目のかわいさだけでなく、ツヤとうるおいも長時間キープ。ミニサイズで持ち運びやすく、バッグに下げておくだけでテンションが上がるデザイン。
・サンリオコラボのキュートなデザイン
・リップケアしながら自然なツヤ感を演出
・軽量でお出かけや旅行にもぴったり
■【CLIO】エッセンシャル リップチーク タップ ブラー
リップにもチークにも使える2WAYコスメ。トイ・ストーリーのポテトヘッドのシリコンキャップ付きキーリングで、遊び心満点。指でポンポンとのせるだけで、ふんわり血色感のある仕上がりに。メイク直しも簡単で、ポーチの中でかさばらないサイズ感が魅力。
・リップ＆チークの2WAY仕様
・限定トイ・ストーリーデザインのキーリング付き
・ナチュラルに溶け込む“ふんわり発色”が人気
■Qin Derdom 口紅 色持ち リップスティック
プチプラながら高発色と持続力に優れたリップスティック。かわいらしいキーリングデザインで、バッグチャームとしても使える。軽く塗るだけでしっかり色づき、乾燥しにくいのが魅力。シンプルで大人かわいいデザインだから、プレゼントにもおすすめ。
・高発色＆色持ち抜群のリップスティック
・キーリング付きでバッグにも付けられる
・上品なデザインで大人も使いやすい
■ミルフィー ぷくぷく涙袋パレット
ぷっくりとした涙袋メイクを叶えるマルチパレット。キーリング付きのミニパッケージで、持ち歩きにも便利。ナチュラルな陰影カラーと微細ラメの組み合わせで、デイリーにも使いやすい。小さくても実力派の“お直しアイテム”。
・涙袋メイクが簡単に完成
・キーリング仕様で持ち運びに◎
・自然なラメ感で上品な仕上がり
■shobido ポケピース チャーム付きリップグロス
ポケモンのキャラクターがチャームになった、かわいすぎるリップグロス。しっとりなめらかな塗り心地で、ツヤ感と保湿を両立。子どもから大人まで楽しめるデザインで、ギフトにも人気。バッグにぶら下げるだけで気分が明るくなるアイテム。
・ポケモンのキュートなチャーム付き
・ツヤとうるおいを長時間キープ
・持ち歩きたくなるデザイン性
■fwee ポケットチークパレット
SNSで話題の「fwee」から登場したポケットサイズのチーク。ぷにっとした質感で、指でなじませるだけで自然な血色感が生まれる。ケースが可愛く、キーリング仕様でポーチの中でもかさばらない。ミニコスメの中でも特に人気の高いアイテム。
・指で簡単にぼかせるジェリーテクスチャ
・コンパクト＆軽量で持ち運びやすい
・見た目もかわいい“ポケットチーク”
■【AMUSE公式】パウダーリップ＆チーク
ふんわり発色で顔全体のトーンを明るく見せてくれるパウダータイプ。リップにもチークにも使えて、これひとつでメイク直し完結。ころんとした形がかわいく、キーリング付きで使うたびにときめく。
・マルチに使えるパウダータイプ
・軽やかな仕上がりでヨレにくい
・見た目もおしゃれでSNS映え
■コーラルヘイズ グロウロックゼリーティント
南京錠型がかわいい、ぷるんとしたゼリーテクスチャのリップティント。つけた瞬間にうるおいが広がり、長時間ツヤ感をキープ。シンプルなキーリングデザインで、バッグにつけてもおしゃれ。大人かわいい透明感リップを求める人にぴったり。
・ツヤ感が長持ちするゼリーティント
・しっとりうるおうのにベタつかない
・バッグに映えるミニデザイン
■BRAYE リップスリーク ロングストラップセット
リップスティックにストラップがついたセットアイテム。シンプルながら高級感のあるデザインで、首から下げてもおしゃれ。リップケアしながらほんのり血色感を与え、普段使いにもぴったり。
・ロングストラップ付きで実用的
・保湿しながら自然な発色
・スタイリッシュなパッケージ
■ファンシーキューブ メイクアップバーム
1つでアイシャドウ、アイライン、チーク、リップに使えるマルチバーム。ポケットサイズの立方体デザインで、見た目もキュート。発色の良さと使いやすさを両立し、旅行やお出かけにも重宝する万能アイテム。
・4役をこなすマルチメイクバーム
・コンパクトで持ち運び便利
・カラフルで映えるデザイン
かわいいだけじゃなく、実用性も兼ね備えた“キーリングコスメ”は、今季のマストアイテム。お直しのたびに気分を上げてくれる、ポーチ代わりのチャームコスメで毎日をもっと楽しく彩ろう。
