Photo: 長谷川賢人

取材の前日に、うっかり手をケガしちゃいました…。

軟膏を塗りながら「すごい痛いんですけど」と誰かに言いたくなったんですが、結局、この痛みは僕にしかわからないんですよね。伝えようとしても「ズキズキ」とか「ヒリヒリ」とか、ぼやっとした表現になっちゃったり。

そうしたら、できるっていうんですよ。「痛み」の伝えにくさを、テクノロジーで解決しようとしている企業があると。

Photo: 長谷川賢人

CEATEC 2025のNTTドコモブースで出会ったのは、「痛みの共有」を実現する技術。人が感じる痛みを脳波で数値化し、相手に合わせて伝えられるというんです。

「痛み」がリアルタイムでグラフ化される

NTTドコモブースのステージでは、一人の男性が座っていました。彼の腕には温度刺激を与えるデバイスが装着され、頭部には脳波を測定するセンサーが取り付けられています。

すぐ側のモニターには、リアルタイムで更新される「3本の線グラフ」が表示されていました。

Photo: 長谷川賢人

下段の青色の線グラフは、被験者に与えている温度刺激の数値。そして、上段にある緑色の線グラフは被験者の脳波を測定して、「どれくらい痛みを感じているのか」を表しているスコアの推移です。

デモが始まると、温度刺激が徐々に上昇していきます。それに合わせて緑のグラフもぐんぐんと上昇。被験者の表情も少しこわばってきました。数値として、リアルタイムで、「痛み」が客観的なデータとして示されています。

感じ方の個人差を自動補正する「人間拡張基盤」

ただ、今回の技術で最も大切なのは中段の赤色の線グラフ。これは「他者がその痛みを同じくらい感じるために必要な刺激レベル」を表しているのです。

同じ温度刺激を受けたとしても、人によって痛みの感じ方は違います。被験者が「50」の痛みを感じているとき、僕がその「50」を同じように体感するには、もっと強い刺激が必要かもしれません。まさにここが、今回の技術のキモ。そういった個人差を分析して、相手に合わせた刺激レベルを自動で補正してくれるというのです。

それを可能にするのが、NTTドコモが開発してきた、人間の感覚をネットワークで拡張する「人間拡張基盤」というプラットフォーム。

Photo: 長谷川賢人

言い換えると、「他者の動作や感覚を、受け手の身体や感じ方に合わせて変換し、共有する」という取り組みです。

これまでもNTTドコモは、動作共有、触覚共有、味覚共有といった技術を「FEEL TECH」と銘打って展開してきました。例えば、ECサイトで洋服の手触りを感じられたり、映画の中のキャラクターが食べる味覚を体験できたりするようになります。

Photo: 長谷川賢人

今回の「痛み」共有は、その取り組みの最新版。NTTドコモは、大阪大学発のスタートアップ「PaMeLa」と協力し、痛覚に関するデータを把握する機器の「センシングデバイス」、痛覚の感度に対する個人差を推定して共有する「人間拡張基盤」、痛覚を再現する駆動機器「アクチュエーションデバイス」を連携させる技術に発展させました。

NTTドコモ調べでは「世界初」の技術とのこと！

医療現場から心のケアまで。応用できそうな「痛み」は色々

この痛み共有技術の応用範囲は想像以上に広いんです。

わかりやすいところでは、医療分野での活用が期待されます。子どもや認知症の患者など、痛みを言葉で表現するのが難しい場合でも、客観的な判断がしやすくなるでしょう。

スポーツなどリハビリテーション分野でも活躍してくれるはず。一人ひとりの痛みに寄り添いつつも、最適な負荷を見極めるのに役立ちます。

あとはエンタメ分野ですね！足ツボマッサージの痛気持ちよさ（激痛かも？）を分け合ったり、激辛料理の刺激を感じさせたり……XRやゲーム領域でもっと没入体験できるでしょう。

個人的に驚いたのは、将来的にカスタマーハラスメントやSNSでの誹謗中傷対策への応用も視野に入れていることでした。今後は、孤独感や精神的苦痛といった心理的な「痛み」まで数値化・共有できるようになるかもしれません。

クレーマーに「あなたの言葉がどれだけ相手を傷つけているか、体感してみてください！」と言える日が来るんでしょうか。

6G時代を見据えたプラットフォーム戦略

Photo: 長谷川賢人

この技術開発の背景には、ドコモの6G戦略があるといいます。6G時代には通信速度が人間の神経反応を上回るようになり、感覚そのものを扱えるプラットフォームが必要になると予想しているのです。

その時代においてNTTドコモが目指しているのは、プラットフォーマーとしての立ち位置。「FEEL TECH」からデータを蓄積し、API経由で他社のセンサーやデバイスとも連携することで、様々なユースケースを実現する構想です。

Photo: 長谷川賢人

余談ですが、ステージ上でのデモンストレーションのそばで、MCの人がこんなことを言いました。

もしかしてこの先、ご家庭でこれが当たり前になったら、「ちょっと今日お腹痛い。学校休む」なんていうのが許されない時代が来るかもしれないですね。

たしかに、仮病がバレる時代の到来です！

……でも、そのときは仮病を使いたいくらいの心理的なつらさも数値化できているのかな。「人の痛みがわからない」なんて言葉がありますが、近い将来、文字通りに「人の痛みがわかる」時代もやってくるのかもしれません。

そうなったら、僕たちはもっと優しい社会を作れるんでしょうか。それとも、痛みの格差みたいなものが生まれてしまう？

うっかりケガした手の痛みが、こんな未来の想像につながるなんて思いもしませんでした。