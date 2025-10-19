朝の支度をラクにする、時短テクを紹介します。これまで400軒以上の片付けをサポートしてきた整理収納アドバイザー・Fujinaoさん（40代）のケースです。ここでは、服選びや収納術など、Fujinaoさんが実践している5つのアイデアについて語ります。

1：年間15着のワンピースでコーデに迷わない

洋服を年間15着のワンピースに絞ったことで、コーディネートに悩む時間が大幅減。一年を通して持っているすべての洋服を一目瞭然で確認することができるので「今日の気温や気分ならコレ！」がパッと決まります。

【実際の写真】朝、コーデに悩まないクローゼット

しかもワンピースなので上下の組み合わせに悩むことも少なくなりました。

以前はトップスとボトムを組み合わせるのに約15分かかっていましたが、今ではクローゼットに入って3分で着替えが完了します。

2：行き先ごとのバッグインバッグで荷物準備は即完了

出勤用・ジム用・長時間の外出用など、行き先ごとに必要な持ち物をまとめたセットをバッグインバッグやポーチにひとまとめにして管理。

以前はその都度財布やハンカチ、名札などを集めて約10分かかっていましたが、今ではバッグをいれ替えるだけで2分に短縮。グルーピングのおかげで忘れものも激減しました。

3：鍵や財布の定位置を決めれば探さない

毎日使う鍵や財布、時計、ピアスなどの小物には、必ず“定位置”を決めています。

鍵は室内に入ってからは使わないので玄関に。財布はバッグと一緒に保管。時計やピアスはつけ外しをする洗面所に、と行動動線に合わせた定位置を用意しています。

以前は適当なところに置いてしまい、あわてて探すのに毎朝10分かかっていたものが今では0秒。探しもののストレスも消えました。

4：ゴミ箱をキッチンに集約してまとめやすく

以前は部屋に複数のゴミ箱を置いていたため、ゴミの日の朝に各ゴミ箱を回って集めるのが大きな負担でした。そこで思いきって1階はキッチンのゴミ箱1箇所に集約し、家族それぞれ、自分が出したゴミは自分でここまで持ってきて捨てるルールにしました。

朝のゴミ集めにかけていた5分がゼロに。ゴミ袋の交換もラクになりました。

5：平面にものを置かず、テーブルふきが一瞬に

わが家ではダイニングテーブルやキッチンカウンターに書類や小物を置きっぱなしにせず、「平面にはなにもない状態にしてから寝る」がルール。

以前はちょい置きのものが多く、物をどかしながらふくのに5分かっていたテーブル掃除が、今では1分に。朝食の準備や片付けのたびに小さな時短を実感しています。

片付けの工夫は「朝のゆとり」をつくる最強の時短術です。ひとつひとつはほんの小さなことですが、その集大成が朝の大きな時短になります。参考になれば幸いです。