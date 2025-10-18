この記事をまとめると ■最近は新車発表から販売まで期間をあけることが多い ■発表から販売までの間に予約受注を受けて生産体制を調整するケースがある ■在庫販売はリスクが多いのでいまのような受注生産のほうがディーラーにとって都合がいい

新車は発表から販売まで時差がある

2025年9月16日（水）、スズキはクロスオーバーSUVスタイルのBEV（バッテリー電気自動車）となるeビターラを国内で2026年1月16日（金）より発売することを発表した。また、2025年9月18日（木）には、三菱自動車が自社スーパーハイト系軽自動車となるeKスペース及びデリカ ミニをフルモデルチェンジし、2025年10月29日（木）より発売することを発表した。

日本のみならず、新型車の発表については「実車をお披露目するものの発売は後日」というパターンと、「発表と発売が同時」という、おもにふたつのパターンがある。ホンダでは発表翌日より発売ということが多い。

しかしここのところは、とりあえず発表のみとしておいて、発売日まで結構時間のあるケースが目立っている。ある意味これは、正式発表と正式発売日の間に公式予約受注期間を設けているようにも受け取れる。

発表と発売が同時というケースでは、一般的に発売前1カ月前くらいから、非公式に予約受注活動を行っていることも多い。しかし、これは基本的にすでにディーラーの管理顧客（そこで新車を購入して付き合いのある客）を中心に案内されるのが一般的なので、公平ではないとの話もあり（他メーカーユーザーは待たされることが多い）、人気の高いモデルでは正式発売まで予約受注活動を行わないというメーカーも、最近では出てきている。

予約受注をあまり大っぴらに公表せずに行ってきたことについては、正式発売前に購入希望客はどのグレードを選び、どんなオプションを装着したがるかなど、需要動向を知るために行っていたことも大きいようだ。本格的な量産に入る前に顧客の需要動向を把握し、人気のボディカラーも含めて、需要の多い仕様の生産比率を高めて本格量産に入ることで、納期の短縮化とともに、生産効率の最適化をはかるという戦略から、予約受注を行っているものとされていた。

なお、日本と海外では新車販売の手法が少々異なる。諸外国では在庫販売が原則となるからだ。

流れとしては、各新車ディーラーに置かれている在庫車から、購入希望客がほしいモデルを探して購入するのが一般的。ディーラーからはリクエスト程度しか入れることができず、一方的というのは少々語弊があるが、メーカーから出荷された（同一車種でもグレードやオプション内容もバラバラらしい）車両を、そのままディーラーがストックして販売しているのである。

アメリカでは在庫車をより多く抱えることができるディーラーが、お客がさまざまなモデルを選べるが故に、販売面で有利だともいわれている。

在庫を抱えるとリスクも大きい

一方、日本は真逆で、受注生産販売方式が大原則だ。まず、お客から新規に注文をとったらディーラーがメーカーへ発注するという流れが基本となる。一時期は日本でも人気車を中心にディーラーが在庫車を抱えることが目立っていたが、新型コロナウイルスの感染拡大が起き、その後の半導体不足などによる世界的な新車の生産遅延が発生すると、ディーラー在庫というのは以前に比べ、限定的なものとなってきている。

いまはディーラーが生産枠をあらかじめ抑え、その生産枠に収まれば仕様に限らずお客は発注でき、所定の納期（最近は以前よりは長めになりがち）で新車が納車されるといった、コロナ禍後に目立ってきたパターンもある。このパターンだと、あらかじめ決まっている枠から発注がこぼれると、一時的に新規受注停止となることが多く、受注再開を待って、次の枠に自分の発注を入れるというケースもあるようだ。

発表と発売までに時間がある場合は、予約受注の様子をうかがい、最終的な生産体制を確立しようとしているように見える。ただ、某メーカーの某車では、あらかじめメーカーが「これが売れ筋！」と決めていたグレードとは異なる仕様に予約受注段階から受注が殺到し、その仕様だけが正式発売当初は年単位の納期遅延になってしまったということもあったので、あまりにも生産グレードなどを絞り込むと、そういったリスクも高くなる。

なので、生産規模を決め、それをベースに各ディーラーへ配車枠を設定し、そのなかで比較的フレキシブルに注文を取るという流れが一般化しようとしている。しかし、極端に販売台数が見込める人気車、とくに軽自動車あたりでは引き続き、人気仕様が先行生産しているメーカーもあるようで、メーカーによって対応が異なるケースもある。

一方で、先のeビターラは2026年1月正式発売なので、発表から4カ月ほど間があるのは異例のように見える。ただ、このクルマはインド生産となるBEVなので、日本への出荷計画を最終的に詰めるために、時間をかけているように見える。

コロナ禍、そして半導体の世界的な供給不足などで、それまではディーラーには溢れんばかりに在庫車があったアメリカでも、一気に店頭から在庫が消えた。欲しくても買えない（お客）、売りたくても売れない（セールスマン）と、販売現場はかなり混乱したのだが、ディーラーの経営陣は多数の在庫を抱えるコスト負担から解放され、メーカーから出荷されてきた新車が右から左へ流れるように効率的に売れていく様子を見て、「これはいい売り方だ」だと思った人も多かったようだ（いまは多数の在庫を抱えているメーカーが多いようだ）。

日本でもコロナ禍前に大量の在庫をディーラーが抱えていたことがあった。アメリカほどではないものの、在庫負担から解放された日本のディーラー経営者のなかにも、この傾向を歓迎する声が多かったと聞いている。

すでに新車を売っているだけでは食べていけないといわれて久しいなか、頼りにしていたメンテナンスや物販でも物価高や人件費高騰で満足に利益が期待できなくなった。いまや新車ディーラーとはいえ、価格が上昇傾向にもある中古車販売に依存しているのが現状である。

もちろんSDGs（持続可能な開発目標）などの観点でも、過剰生産を控えるという重要性もあるのだが、人件費高騰、諸物価高騰に歯止めがきかないなかでは、より効率的で最適な新車の生産及び販売体制維持のためにも、発表と発売に時差が生じることが多くなっていく可能性が高い。

働き方改革もあり、直接的なものだけではなく、さまざまな関連業種についてもそこで働くひとの労働時間は限られてきている。さまざまな限られた条件下で、最適な出荷及び販売体制を維持しようとした結果が、いまの販売体制に繋がっていると考えられる。