¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×

¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ª

 

¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×

 

 

¥Æ¡¼¥Þ¡§LIBER WINTER CELEBLATION 2025

³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)

¾ì½ê¡§¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå (Âçºå»Ôº¡²Ö¶è)

ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://hotel-liber.jp/event/2025_christmas/

 

¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤¬¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò±é½Ð¤¹¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

 

Meet Santa¡ª¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó

 

 

»öÁ°¤Ë¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¢»ØÄê¤Î»þ´Ö¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£

¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤â¤Ç¤­¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£

ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¡Á ¢¨1Æü6¼¼¸ÂÄê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»

ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤Þ¤¿¤Ï12·î25Æü(ÌÚ)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó

ÂÐ¾ÝµÒ¼¼¡¦ÎÁ¶â(1Ì¾¤¢¤¿¤ê)¡§

¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥í¥¢ ¥°¥ì¥¤¥¹¥­¥ó¥°¡¿¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à 36,500±ß¡Á

¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à 18,000±ß¡Á

 

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È

 

´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢À»Ìë¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

1F¡ÖCafe¡õBar LIBER¡×

´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)

¡Ö¸÷¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×(10,000±ß)¤È¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡×(16,000±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

 

3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×

´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¿12·î24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)

¡ÖÆüËÜ¤ÎÅß¤ò½ä¤ë½ÜºÌ¥Ç¥£¥Ê¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢12·î24Æü(¿å)¤È25Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢¿©»öÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£µ­Ç°»£±Æ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¥×¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¥Ó¡¼¥é¥¤¥Ö

 

 

³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)

¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¶áÆ£ ÃÎÀ¤»á¤ÈËÌÌî ÆØ»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£

²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤È²ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

 

ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£

¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£

 

¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

