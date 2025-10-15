¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ª
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×
¥Æ¡¼¥Þ¡§LIBER WINTER CELEBLATION 2025
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡§¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå (Âçºå»Ôº¡²Ö¶è)
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://hotel-liber.jp/event/2025_christmas/
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤¬¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Meet Santa¡ª¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó
»öÁ°¤Ë¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¢»ØÄê¤Î»þ´Ö¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ªÉô²°¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤â¤Ç¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¡Á ¢¨1Æü6¼¼¸ÂÄê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤Þ¤¿¤Ï12·î25Æü(ÌÚ)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
ÂÐ¾ÝµÒ¼¼¡¦ÎÁ¶â(1Ì¾¤¢¤¿¤ê)¡§
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥í¥¢ ¥°¥ì¥¤¥¹¥¥ó¥°¡¿¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à 36,500±ß¡Á
¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à 18,000±ß¡Á
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È
´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢À»Ìë¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1F¡ÖCafe¡õBar LIBER¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¡Ö¸÷¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×(10,000±ß)¤È¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡×(16,000±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¿12·î24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅß¤ò½ä¤ë½ÜºÌ¥Ç¥£¥Ê¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î24Æü(¿å)¤È25Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢¿©»öÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£µÇ°»£±Æ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¥×¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¥Ó¡¼¥é¥¤¥Ö
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¶áÆ£ ÃÎÀ¤»á¤ÈËÌÌî ÆØ»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤È²ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIBER WINTER CELEBLATION 2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
