º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ëµ¯¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡¡160¥¥í½Ð¤º¡ÄÀìÌç²È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Í×°ø¡Ö°ã¤¦¼ïÎà¤Î½Å°µ¡×
¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¸å¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡½éÀï¾¡Íø¤â¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´°àú¤ÊÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢1°ÂÂÇ2»Íµå1µ¾Èô¤òµö¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤º¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¼«Ëý¤ÎÂ®µå¤â¡¢1ÅÙ¤â160¥¥í¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾¯¤·ÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥óÆâÌî¼ê¤ò¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î159¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¡¢»°Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¤¤Æº¸ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Î¾ÂÇ¤Á¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥ó¥º³°Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂåÂÇ¤Î¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥ºÆâÌî¼ê¤Ë156¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î°ìÂÇÆ±ÅÀ´íµ¡¤ò¾·¤¤¤¿¡£Â³¤¯1ÈÖÂÇ¼Ô¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î158¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò·Ú¡¹¤ÈÃæµ¾Èô¤µ¤ì¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤¬1ÅÙ¤â160¥¥í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢2ÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¡¢7µå¤òÅê¤¸¤¿¤¦¤Á6µå¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ò¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢2/3²ó1°ÂÂÇ2»Íµå1¼ºÅÀ¤Î¿ô»ú¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£22µåÃæ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï13µå¤ÇµåÂ®¤Ï155¡Á159¥¥í¡¢»Ä¤ê¤Î9µå¤¬130¥¥íÂæ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï·ë¶É¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢2»àËþÎÝ¤Î°ìÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÎµçÃÏ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¿É¤¯¤âÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÍ×°÷¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î6»î¹ç¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2»î¹ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó4»î¹ç¡Ë¤Ï·×7²ó1/3¡¢3°ÂÂÇÌµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
4ÆüÁ°¤Ë3²ó¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤³¤Ê¤·¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î²÷Åê
¡¡Ä¾¶á¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤é±äÄ¹10²ó¤Þ¤Ç¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¤ë²÷Åê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤³¤«¤éÃæ3Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ÈèÏ«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤Î¸«Êý¤Ï°ã¤¦¡£¡ÖÀèÈ¯¤Î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¡Ë¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¡Ê1°ÂÂÇÌµ»Íµå10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡Ë¡¢¸å¤ò·Ñ¤°º´¡¹ÌÚ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¼ïÎà¤Î½Å°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼ÀìÌç¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¤º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾å¼ê¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µö¤·¤¿Áö¼Ô¤Ï3²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤¿1¿Í¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î1¿Í¤â¸£À©µå¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤·¤Æ»É¤·¡¢·ë¶É8¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÂÇ¼Ô24¿Í¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£´°Á´»î¹ç¤Ë¶á¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«Á³¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê²á¤®¡¢¤ä¤¬¤ÆµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¾Ç¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¸åÌµ»Íµå¤ÇÍè¤¿À©µåÎÏ¤Þ¤ÇÊø¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¤ÎÍ×°ø¤¬ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÉüÄ´¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¿·°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¼ºÇÔ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Î¤¦¤Á¡£µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ëÁ°¤ËÂå¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¼¡²óÅÐÈÄ¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼º´¡¹ÌÚ¡É¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¡£ÁáÂ®¼¡²óÅÐÈÄ¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë