¡ÉÅÇßÃÊª¤ÎÀ×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÓÉÛ¡É£³Ëç¤À¤±¤òÅÏ¤µ¤ì³ÖÎ¥Ë¼¤Ø¡Ä¿Í¸¢³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ

°½¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¡¦»×ÁÛÈÈ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¼é¤Ë¤è¤ëÊÜÂÇ¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼ü¿Í¤ÎÃëÌë¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤¦¡ÖÇò¤¤¹éÌä¡×¡£¼ü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛÈÈ¡¦À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÉÔ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
13²ó¤ÎÂáÊá¤È5²ó¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤â¶þ¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æ®¤¤Â³¤±¡¢¹öÃæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê½ê¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡£
Á´À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÇò¤¤¹éÌä¡Ù¡ÊËÝÌõ¡§À± ·°»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØÈô¤Ó¸ò¤¦ÈáÌÄ¤äÅÜ¹æ¡¢¾²¤Ë¤Ï¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¿Í³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¼ü¿Í¤Î¡ÈÀº¿À¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡É·ºÌ³½êÀ¸³è¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ºÛÈ½½êÄ¹¤È¤ÎÂÐÏÃ
¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¥¢¥¶¡¼¥ó¡Êµ§¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¡£1Æü£³²ó¡¢¥â¥¹¥¯¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥ô¥£¡¼¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ãºÛÈ½½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£¥ì¥·¥å¥Æ¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£»á¡Ê¥»¥¤¡¼¥É¡¦¥Ð¥Õ¥é¥à¡¦¥ì¥·¥å¥Æ¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¸¡»öÊäº´¤È¥¨¥ô¥£¡¼¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ãºÛÈ½½êÄ¹¤ò·óÇ¤¡Ë¤ÎÉô²¼¤ÈÈë½ñ¤ÏÉô²°¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£»á¤¬´ù¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤Ë¤ÏÂ¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¬¤é¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½½êÄ¹¤Ï»ä¤Î¶ì¾ð¤òÊ¹¤¡¢Æ±°Õ¤·¤¿¡£»ä¤ò°ìÈÌË¼¤Ë°Ü¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿Îá½ñ¤ò½Ð¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¤È¤ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¡¢Èà¤Ï¼õÏÃ´ï¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÈà¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÂçÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÈà¤ÏÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ë¼ê»æ¤òÅÏ¤·¡¢½ðÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¸¡»ö¶É¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï¹ð¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Ì¿Îá½ñ¤Ë½ðÌ¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¼ê»æ¤Ï»ä¤ÎÍ×µá¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£»á¤¬»ÊË¡¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê·ºÌ³½ê¤Ø
¤¤¤Þ¼«Ê¬¤ÏË¡¤Î»ÙÇÛ¤¹¤ëºÛÈ½½ê¤Ë¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÌµÌ¾¤Î·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ä¤Ï¿ÒÌä¼¼¤Ç¿ÒÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢·ºÌ³½ê¤ÎÄ¨È³Ë¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é»ä¤ÏÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¼ê»æ¤Ë½ðÌ¾¤ò¤·¤¿¡£
¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ä¤Î6Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢»ä¤ò209Åï¤«¤é°ìÈÌ½÷À·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î½÷À·ºÌ³½ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ä¤Ï¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö½÷¤Î¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤À¡×¤ÈÈà¤ÏÅú¤¨¤ÆÉô²°¤Î³°¤òÅ¬Åö¤Ë»Ø¤µ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÆÈË¼¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤Î2Æü¸å¡¢Ä«¤Î6»þ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¡£¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ÇÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¡¢·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ò²¿»þ´Ö¤âÁö¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó¤Î»ÔÎ©ºÛÈ½½ê¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤³¤Ç½÷À·ºÌ³½ê¤Î½êÄ¹¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í¼Á¤Î¤è¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢Àè¤¬Á´¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤ÇÌÜâÁ¤¬¤·¤¿¡£
¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó·ºÌ³½ê¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶
»ä¤Ï¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó·ºÌ³½ê¤Î³ÖÎ¥Ë¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£°Å¤¯¡¢±ø¤¯¡¢°½¤Î¤¹¤ëÉô²°¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤òÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤ÏÀÐ¤±¤ó¤â¥¿¥ª¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤Ë¤âÀÐ¤±¤ó¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢²¼Ãå¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤â¤Ê¤¤¡£3Ëç¤Î½¤¤ÌÓÉÛ¤À¤±¤¬Ë¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌÓÉÛ¤Ë¤ÏÅÇßÃÊª¤Î¤¢¤È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãë¿©¤ËÌ£¤Î¤Ê¤¤ÊÆ¤ÈÌîºÚ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¿åÆ»¿å¤òÄ¾ÀÜ°û¤ó¤À¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÉô²°¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢ËãÌô¼è°ú¤Ç5Ç¯¤Î·º¤ò²¼¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡£°ì»þ½Ð½ê¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢³ÖÎ¥Ë¼¤Ë¿ôÆü´Ö¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¾¯½÷¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ºÐ¤Ê¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö12ºÐ¡×¤È¤½¤Î»Ò¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»ä¤Ï¿Ò¤Í¤¿¡£Èà½÷¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢Èà½÷¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¾¯½÷¤Ï¤½¤ÎÆü¤«¤é»ä¤ò¥Ê¥ë¥²¥¹¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶»¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¿¡£
°ìÈÌË¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏÎéÇÒ¼¼¤Î¾²¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾¯½÷¤Ï»ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÝ¤¬¤Ã¤Æ»ä¤Î¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤äËË¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±Â³¤±¤¿¡£
¼ê»æ¤ÎÙÔÂ¤
¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó¤ËÍè¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó·ºÌ³½ê¤Î°ìÈÌË¼¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥·¥å¥Æ¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£»á¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç»ä¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¼ê»æ¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï»ä¤¬½ðÌ¾¤ò¤·¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤òÙÔÂ¤¤·¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥¢¥ê¤È¥¥¢¥Ê¤¬¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ç¡¢Èà¤ÏÄµÊó¼£°Â¾Ê¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢°ÜÁ÷¤Ï»ä¤ÎÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤»¤«¤±¤¿¡£
¥¶¥ó¥¸¥ã¥ó·ºÌ³½ê¤Ç»ä¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¤¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¤ÈÄË¤ß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¸å°ä¾É¤È¤·¤Æ¡¢áÛÚ»¤¬¾ï¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄµÊó¼£°Â¾Ê¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢»ä¤¬¥ô¥¡¥ê¥¢¡¼¥¹ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Î°åÎÅµÏ¿¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤òµ¡Ì©°·¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÆÈË¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Î¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬ÇË¤ì¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄË¤à¡£¶²ÉÝ¤¬·ì±Õ¤ËÀ÷¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌþ¤¨¤Ê¤¤½ý¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
