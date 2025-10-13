アメリカのトランプ大統領が13日、中東に向けて出発しました。

トランプ大統領は今回の中東訪問で、自らの成果とリーダーシップを大々的にアピールするとともに、各国との協議を通じて戦闘終結を確かなものにしたい考えです。

トランプ大統領は大統領専用機の機内で、イスラエルとハマスによる「戦争は終わった」と強調しました。その上で、「停戦は維持されるだろう。文書にはなっていないが口頭での多くの保証が得られている」と述べました。トランプ氏は日本時間の13日午後、イスラエルに到着し、議会で演説を行うほか、人質の家族と面会する予定です。その後、エジプトに移動し、各国の首脳と今後のガザ地区の和平をテーマにした会議を主催する予定です。

――これで戦闘終結になるのでしょうか？

まだ、これで完全に終わるとは言い切れません。戦闘の再発を阻止するため、アメリカ軍は200人を派遣して、エジプトやカタールなど他の中東諸国とともに監視にあたる方針です。

ただ、恒久的な和平につなげるためには、次の段階の交渉をまとめる必要がありますが、 イスラエル が要求する武装解除に ハマス は応じていませんし、ガザ地区の今後の統治のあり方についても意見はバラバラです。これらを根気強く一つ一つ解決していけるのか、 平和 の使者を自認するトランプ氏の真価が問われることになります。