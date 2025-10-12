手越と挑んだバーのイスのレースで負傷した肩を抱えたお祭り男。

今回挑むのは、イギリスのベリー地方にある小さな町ラムズボトムで開催される「世界ブラックプディング投げ選手権！」伝統料理ブラックプディングを、台の上にあるヨークシャープディングに投げつけ、落とした数を競う祭り。

それでは実践練習！まずは1投目、目標を大きく越え失敗。2投目、3投目と投げるも失敗。落とそうと思うほど力んでしまいヨークシャープディングにかすりもしない。まずは当てることだけに集中すると、見事1枚落とすことに成功！昨年の優勝者は7枚。1投で2枚以上を落とさなければ優勝ラインには届かない。繰り返し練習すること16投目、なんと6枚落とした！その後も珍しく黙々と練習に励みブラックプディングを投げまくる。

祭り当日、ブラックプディングを投げようと各地方から1000人を超える参加者が！「世界ブラックプディング投げ選手権」開幕！

参加者1人目は昨年度のチャンピオン、まさかの記録なし！宮川が投げるまでに70人が参加し落とせたのはたったの3人。いよいよお祭り男の番！2投目でなんと2枚落とすことに成功！宮川の記録は2枚、現状2位という結果に。

ここで宮川に朗報が！実はこのお祭り1回2ポンドの寄付制。寄付をすれば再投できる！宮川リベンジ！運命と1投目、当たったが落ちない。2投目3枚落とした！！3投目、届かない。宮川の記録は3枚で同率3位となりました。

以上、イギリスから「世界ブラックプディング投げ選手権」をお送りしました！