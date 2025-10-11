食料品や光熱費、ガソリン代など、物価上昇で貯蓄に困っている人も多いはず。未就学児の子どもがいる家庭が、これからかかる教育資金の前に、押さえるべきポイントとは…？ ESSE読者のリアルな家計表をファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに診断していただきました。

夫婦のこづかいを定額化すると、着実に貯まる家計に

今回紹介するのはNちゃんさんの家計（40代・未就学の子ども2人）。昨年、夫が転職。妻はパート勤務ですが、長女が小学生になる2年後をメドにフルタイムへの復帰を検討中だそう。

【写真】Nちゃんさん家のリアルな家計表

Nちゃん家では、家計を夫婦で分担。夫は自分が担当している費目分を、給与から家計口座に入金し、残ったお金は自分のこづかいに。夫のこづかいの残りが毎月の貯蓄に充てられています。

「まずは、夫のこづかいの金額を決めましょう」と畠中さんは言います。

今はこづかいに不自由がなく、貯蓄もできていますが、この先、教育費の負担が大きくなると、貯蓄を確保するには夫のこづかいを削ることになる可能性があります。

「こづかいをきり崩す状況が続くと、なにかと夫婦間で不満が出てくる場合が多いです。こづかいの金額を固定化して、貯蓄も毎月定額をコツコツ貯めていくのが、貯まるセオリーです」（畠中さん、以下同）

●こづかいのおすすめ目安は？

また、こづかいを定額化するなら、その目安は夫婦合わせて手取り月収の10％。

「10％の分け方は半々でも、どちらかが多めでもOK。夫婦で納得いくように話し合ってみて」

個人年金や学資保険だけでなく、現金・貯金での備えも

学資保険や個人年金保険は貯蓄性があるので、貯蓄とみなしてOK。

ただし保険は換金性がイマイチなので、それだけに頼るのはおすすめできません。

「住宅ローンの繰り上げ返済用など、現金・貯金での備えも多少は必要になってきます。貯蓄は現預金、保険、投資などバランスよく確保しましょう」

お酒が好きならば、食費の予算に組み込むことも検討して

現在、酒代は夫のこづかいから出していて、月に2万円を超えることもあるそう。

「酒代は食費に入れるのが家計の基本です。未就学児が2人いるNちゃん家では、食費は15％が目安になります。酒代を含めて、食費をこの範囲内に収められると、より貯まる家計に近づきます」