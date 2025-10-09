ノエビア、植物由来成分を配合し睡眠の質の向上をサポートする機能性表示食品「ノエビア すっきり快眠」を発売
ノエビアは、植物由来成分を配合し睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上をサポートする機能性表示食品「ノエビア すっきり快眠」（84g、2.8g×30袋）を11月5日に発売する。睡眠の質の向上に役立つことが報告されているラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンを配合。また、冷えによって低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手足）の皮膚表面温度の低下や脚のむくみ（健常な女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ））を軽減する機能があることが報告されているヒハツ由来ピペリン類を配合した。はちみつジンジャーティー風味で、カフェインゼロとなる。お湯や水などに溶かしておいしく楽しめる。全国の販売店、通信販売で購入できる。
商品特長は、機能性関与成分のラフマ由来ヒペロシド1mg（一日摂取目安量（1袋）当りの含有量）、ラフマ由来イソクエルシトリン1mg（一日摂取目安量（1袋）当りの含有量）を配合した。睡眠の質の向上をサポートする。機能性関与成分のヒハツ由来ピペリン類120μg（一日摂取目安量（1袋）当りの含有量）を配合。冷えによる末梢（手足）の皮膚表面温度の低下や脚のむくみを軽減する。風味は、はちみつジンジャーティー風味とのこと。カフェインゼロとなっている。
［小売価格］6804円（税込）
［発売日］11月5日（水）
ノエビア＝https://www.noevir.co.jp