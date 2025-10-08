ロハスが足を負傷…ロバーツ監督「明日は先発しない」

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズと地区シリーズ第3戦を戦う。ここまで2連勝で王手をかけているが、気になるのは好調のベテランの存在だ。ミゲル・ロハス内野手は第2戦で足を痛めていた。7日（日本時間8日）デーブ・ロバーツ監督は「明日は先発しないが、試合のどこかでベンチから出場する可能性がある」と語った。

ロハスは6日（同7日）敵地で行われた第2戦に「7番・三塁」で出場。6回2死一、二塁でボームの三ゴロを処理した際に封殺を狙って三塁に頭から飛び込んだ。その後、7回1死一、三塁の打席で代打にマンシーを送られていた。

同日の試合後、ロバーツ監督は「ミゲル・ロハスのハムストリングが張ってしまったという。明日どうなるか状態を確認する予定」と話していた。一夜明けたこの日、指揮官は「明日は先発しない」と様子見であることを明かした。

ポストシーズンでは計4試合に出場し打率.429と好調を維持していた。一夜明けてもアップデートのない負傷状況にSNSでは「ロハスが怪我は痛すぎるな……」「ロハス怪我大丈夫か……？」と不安そうな声が寄せられた。（Full-Count編集部）