大谷翔平の「一言」が「本当にかっこいい」　にじみ出た勝利への執念
ÂçÃ«¤Ï6²ó9K3¼ºÅÀ¤ÇPS½é¾¡Íø¡¡Ï¯´õ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£6²ó¤òÅê¤²¤Æ9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹çÁ°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀïÁ°¤Î9·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò·ç¾ì¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶¥¤¦Ãæ¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¤·¤¿3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖºÇ¸å¤ËµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÍ¥Àè¤·¡¢ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤À¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÅê¼ê¤È¤·¤Æ´°àú¤ËÉõ¤¸¡¢6²ó¤òÅê¤²¤Æ9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸÷¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¡¤½¤ì¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤è¤ê¥Á¡¼¥àÍ¥Àè¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤º¤Ã¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¿Ì¤Íè²¿¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌµ»äÌµÍß¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÏ¢ÇÆ¤Î¤ß¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤·¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¡¼¥ó¤Î°ÎÂç¤µ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë