大ブームが続くせいろ。涼しくなってくると、ほっこり優しい湯気がおいしさを倍増させてくれます。今回は、SNSで話題のりよ子さんに、簡単なのにしみじみおいしい「刻みレンコンとキノコの鶏つくね」レシピを教えてもらいました。せいろの基本の使い方、お手入れ方法も紹介します。

レンコンと薬味で華やか！おもてなしにもなる秋レシピ

シャキシャキのレンコンの&ふわふわつくねコントラストが最高。うま味を吸ったキノコもおいしい秋レシピを紹介します。

【写真】せいろを「カビさせない」保管方法

今回使用するのは21cmのせいろ。2〜3人分のおかずがつくれて、万能に使える初心者向けサイズ。4人分のおかずをつくりたい人は、2段分用意してください。今回のレシピなら、材料を倍にして加熱時間を3〜5分追加すればOK。

●刻みレンコンとキノコの鶏つくね

＜蒸し時間20分＞

【材料（2人分・7〜8個、21cmのせいろを使用）】

レンコン 150g

キノコ（マイタケ、エノキダケ、エリンギなど好みで2~3種） 150g

鶏胸ひき肉 150g

A［ショウガ（みじん切り）1かけ分（15g） みりん大さじ2 片栗粉小さじ2 塩ひとつまみ］

好みの薬味（梅肉、辛子、カイワレの葉の部分など） 各適量

好みのタレ（ポン酢しょうゆ、しょうゆ、酢じょうゆなど） 各適量



【つくり方】

（1） レンコンは皮をむく。つくねの上にのせる用に5mm幅程度の輪切りを7〜8枚切り出す（大きければ半月切りにする）。残りは粗みじん切りにする。

（2） キノコは石づきがあれば切り落とし、食べやすくきる。

（3） ボウルにひき肉、（1）の粗みじん切りにしたレンコン、Ａを入れ、よく混ぜる。

（4） せいろにクッキングシートを敷いて穴をあけ、（2）を敷きつめる。スプーン2本を使って（3）の肉ダネを俵形に丸めながら上にのせる。

（5） 肉ダネの上に（1）の輪切りレンコンを1枚ずつのせる。

（6） 鍋にたっぷり湯を沸かして（5）のせいろをのせ、フタをして強めの中火で20分蒸す。蒸し上がったら、薬味をそれぞれのせ、好みのタレで食べる。

［1人分205kcal］

POINT

肉の脂が落ちるように、包丁の刃先ですのこ部分に沿って10か所ほど2cm長さの切り目を入れる

初心者さんの「せいろ」の疑問に答えます！

せいろ初心者の疑問にりよ子さんが答えました。基本の使い方もこれを見ればわかります！

Q.専用の鍋も必要？

せいろよりひと回り小さく、水平にのせられれば専用鍋は不要。市販の蒸し板があると、どんなサイズの鍋でもせいろに使えて便利！

Q.水洗いだけでいいの？

洗剤の成分が浸透してしまうので、洗うときは水かぬるま湯だけで。肉や魚などの気になる汚れはタワシやササラでしっかり落として

Q.カビさせそうで心配…

しまい込まず、出しっぱなしで保管すればまずカビません。写真のように互い違いに重ねると、より風通しがよくなるのでおすすめ

Q.器ごと蒸すと、取り出すのが難しい…

せいろにさらしなどの長めの布を敷き、その上に器をのせます。取り出すときは、布の両端をつかんでそっと持ち上げれば安心

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう