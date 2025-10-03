大谷が過去2年間のドジャース打球速度ランキングを独占

ドジャース・大谷翔平投手は、今季のレギュラーシーズンでリーグ2位の55本塁打を放ち、史上6人目の2年連続でのシーズン50本塁打を達成した。米データ会社は大谷が放ったアーチの「打球速度」に注目。球団データを取り上げて大谷の異次元ぶりを紹介した。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は2日（日本時間3日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニがドジャースに加入してからのチーム打球速度トップ35」と綴り、35枚の大谷の写真を並べ、過去2年間のドジャースの打球速度ランキング1位から35位を“独占”していることを示した。

今季、大谷が9月2日（同3日）に敵地でのパイレーツ戦で放った46号は、自己最速となる打球速度120マイル（193.1キロ）を計測。試合を動かす爆速アーチを何度もスタンドに届けてきた。自身のキャリアと球団記録を更新する55号だけでなく、打球速度でも球団記録に名前を刻んだ。

1枚目からずらりと“大谷の顔”が並ぶ画像を見たファンは「大谷さんだらけ」「笑う」「球界最高の35人」「パーフェクトビンゴ」「トップ35全部大谷くん」「まあ、そりゃそうか」「なお、投手です」と、大谷のドジャース独占に驚いていた。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズで、ポストシーズン初の1試合2本塁打をマークするなど負けられない戦いでも存在感を発揮。4日（同5日）から始まるフィリーズとの地区シリーズ第1戦では先発登板も予定されており、投打二刀流での活躍が期待される。（Full-Count編集部）