「1日1回コレやるだけ！美姿勢になるトレーニング」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。片岡氏は、「姿勢が悪くなっている方は、ここが曲がっているから」と切り出し、意外な姿勢悪化の原因が「実は足の小指」にあることを解説した。



動画では、小指が曲がっていることによって「重心がしっかりと立てなくなってしまい、体幹であるお腹が疲れずに猫背になったり、姿勢が悪いのが当たり前になってしまいます」と指摘。血流力アップの専門家を自称する片岡氏は、「小指がしっかりと立つようになってくると、重心が内側に入ることによって、姿勢が良くなるだけでなく、ヒップアップやウエストが綺麗になる、顔のたるみも変わってくるので、やっていきましょう」と、足の小指を意識することの重要性を訴えた。



実践編では、「足がしっかりと前と後ろ、横に動けるように、指がちゃんと独立して動く感覚を掴むことが大切」とし、「グーもできるよねっていう状態の足を目指していく」とアドバイス。「足がグーにならない方は、手を使ってしっかりと動かしてあげる」「準備運動のあと、すべての足の指を折って体重をかける。これを五秒ずつ繰り返してください」と、具体的なトレーニング方法も丁寧に伝えた。



片岡氏は最後に「エレガントな姿勢で、一緒に人生も豊かにしていきましょう」と動画を締めくくった。