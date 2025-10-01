年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。まる一日満喫するなら、アトラクションだけじゃなくレストランも重要ですよね。今回は、東京ディズニーリゾートの裏ワザや上手な回り方を紹介している、最強MAP＆攻略隊調査隊の皆さんが、パーク内にあるレストランの知識を徹底解説！ なかには予約必須のレストランもあるので、ぜひチェックしてみて。

※ この記事は『すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強MAP＆攻略ワザ 2026年版』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

まずはレストランのタイプをチェック

レストランには、以下のような種類があります。気になるレストランがどのタイプなのかをチェックすることで、どれくらい時間がかかるか予測しやすく、スケジュールの立てやすさにつながるかも。

●テーブルサービス

ウエイターやウエイトレスのキャストが科理をテーブルまで運んでくれます。食事後に精算。

●バフェテリア

メイン、デザート、ドリンクなど、好みの料理をトレイにのせ、レジで精算。

●カウンター

カウンターで注文し、その場で精算。

●ブッフェ

好きなものを好きなだけ食べられ、ソフトドリンクも飲み放題のバイキングスタイル。

●ラウンジ

テーブルサービス＋テーブル席以外にソファ席やカウンター席があります。

●ワゴン

お菓子やファストフードなどを扱う、おもに屋台型や小屋型の店。

※上記テーブルサーピスとラウンジ以外は、料理は自分で運び、あいている席を利用、または、テイクアウト。

事前予約可能な「プライオリティ・シーティング」

一部のレストランは、プライオリティ・シーティング（PS=優先案内制度）という事前受付ができます。これは受付時間に席が確保されるのではなく、席があきしだい、順次案内されるというシステム。

混雑日には多少待たされることもありますが、そんな日は、どこのレストランも1時間以上待たされるのが当たり前。当日に並んで利用することもできますが、PSそのものは無料なのでぜひ利用したいですね。

●事前予約は公式オンラインで

PS対象レストランは、基本的に公式サイトやアプリ（オンライン予約・購入サイト）でのオンライン受付が必要となります。事前受付は1か月前から開始され、1日3つ（朝食、昼食、夕食の各1回）まで受付できます。当日にあきがある場合は、当日に店頭かオンラインでの受付も可能。

ダイニングショーは「完全予約制」

食事とともにショー鑑賞が楽しめるレストランは大人気。TDLは完全予約制の本格的なショー、TDSも予約が必要だが比較的気軽なショーです。

●TDLのダイニングショー（レストランショー）

・ポリネシアンテラス・レストラン

・ザ・ダイヤモンドホースシュー

各レストランで開催されるショーは事前予約が必須。公式サイト（オンライン予約・購入サイト）でのオンライン予約は入園日の1カ月前からスタート。当日にあきがある場合は店頭でも受付け可能。

●TDSのダイニングショー（レストランショー）

「ケープコッド・クックオフ」では、ダッフィーが主役の「ダッフィー＆フレンズのワンダフル・フレンドシップ」を公演。予約が必要で、鑑賞と食事がセットになっています。大人気なので早目に予約しましょう。食事のみの利用とは、店内の席のエリアが違うので要注意。

食事とグリーティングが一緒にできるレストランも

テーブル脇で記念撮影もできるグリーティングレストランも。

●食事＆グリーティングが楽しめるレストラン。

TDL「ポリネシアンテラス・レストラン」で開催されるダイニングショーではグリーティングの時間が！ 完全事前予約制です（上記参照）。

下記2つのレストランで開催していた「キャラクターブレックファスト」「デイズニーキャラクターダイニング」は2019年7月に終了したのでご注意を。

・TDL「クリスタルパレス・レストラン」

・TDS「ホライズンベイ・レストラン」

●「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」ではミッキーが登場！