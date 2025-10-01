東京ディズニーリゾートでは「レストラン」の下調べも欠かさずに！事前予約の方法、ショーが楽しめる場所も解説
年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。まる一日満喫するなら、アトラクションだけじゃなくレストランも重要ですよね。今回は、東京ディズニーリゾートの裏ワザや上手な回り方を紹介している、最強MAP＆攻略隊調査隊の皆さんが、パーク内にあるレストランの知識を徹底解説！ なかには予約必須のレストランもあるので、ぜひチェックしてみて。
※ この記事は『すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強MAP＆攻略ワザ 2026年版』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。
まずはレストランのタイプをチェック
レストランには、以下のような種類があります。気になるレストランがどのタイプなのかをチェックすることで、どれくらい時間がかかるか予測しやすく、スケジュールの立てやすさにつながるかも。
●テーブルサービス
ウエイターやウエイトレスのキャストが科理をテーブルまで運んでくれます。食事後に精算。
●バフェテリア
メイン、デザート、ドリンクなど、好みの料理をトレイにのせ、レジで精算。
●カウンター
カウンターで注文し、その場で精算。
●ブッフェ
好きなものを好きなだけ食べられ、ソフトドリンクも飲み放題のバイキングスタイル。
●ラウンジ
テーブルサービス＋テーブル席以外にソファ席やカウンター席があります。
●ワゴン
お菓子やファストフードなどを扱う、おもに屋台型や小屋型の店。
※上記テーブルサーピスとラウンジ以外は、料理は自分で運び、あいている席を利用、または、テイクアウト。
事前予約可能な「プライオリティ・シーティング」
一部のレストランは、プライオリティ・シーティング（PS=優先案内制度）という事前受付ができます。これは受付時間に席が確保されるのではなく、席があきしだい、順次案内されるというシステム。
混雑日には多少待たされることもありますが、そんな日は、どこのレストランも1時間以上待たされるのが当たり前。当日に並んで利用することもできますが、PSそのものは無料なのでぜひ利用したいですね。
●事前予約は公式オンラインで
PS対象レストランは、基本的に公式サイトやアプリ（オンライン予約・購入サイト）でのオンライン受付が必要となります。事前受付は1か月前から開始され、1日3つ（朝食、昼食、夕食の各1回）まで受付できます。当日にあきがある場合は、当日に店頭かオンラインでの受付も可能。
ダイニングショーは「完全予約制」
食事とともにショー鑑賞が楽しめるレストランは大人気。TDLは完全予約制の本格的なショー、TDSも予約が必要だが比較的気軽なショーです。
●TDLのダイニングショー（レストランショー）
・ポリネシアンテラス・レストラン
・ザ・ダイヤモンドホースシュー
各レストランで開催されるショーは事前予約が必須。公式サイト（オンライン予約・購入サイト）でのオンライン予約は入園日の1カ月前からスタート。当日にあきがある場合は店頭でも受付け可能。
●TDSのダイニングショー（レストランショー）
「ケープコッド・クックオフ」では、ダッフィーが主役の「ダッフィー＆フレンズのワンダフル・フレンドシップ」を公演。予約が必要で、鑑賞と食事がセットになっています。大人気なので早目に予約しましょう。食事のみの利用とは、店内の席のエリアが違うので要注意。
食事とグリーティングが一緒にできるレストランも
テーブル脇で記念撮影もできるグリーティングレストランも。
●食事＆グリーティングが楽しめるレストラン。
TDL「ポリネシアンテラス・レストラン」で開催されるダイニングショーではグリーティングの時間が！ 完全事前予約制です（上記参照）。
下記2つのレストランで開催していた「キャラクターブレックファスト」「デイズニーキャラクターダイニング」は2019年7月に終了したのでご注意を。
・TDL「クリスタルパレス・レストラン」
・TDS「ホライズンベイ・レストラン」
●「シェフ・ミッキー」
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」ではミッキーが登場！