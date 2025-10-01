38歳会社員ですが、8月の手取りが「5000円」減っていました。残業時間は増えてないのに、なぜですか？ 勝手に“減給される”こともあるのでしょうか？

随時改定と定時決定の違いは？

厚生年金保険料や健康保険料の金額は、賃金に応じて等級ごとに区分された「標準報酬月額」と呼ばれる金額を社会保険料算定の基礎として、その金額に保険料率をかけて算出します。多くの場合、社会保険料は会社と従業員が折半して負担するため、自己負担の金額は半額となります。

社会保険料は給与の額に応じて見直され、見直しには次の2つのパターンがあります。



・定時決定：毎年4～6月の給与平均を基に標準報酬月額を見直し、9月から適用される

・随時改定：基本給や固定手当の大きな変動があった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直し、給与の変更月から4ヶ月目の保険料から適用される

給与に大きな変動があった場合、定時決定まで待つと、実際の給与と標準報酬月額にずれが生じ、社会保険料の徴収額にもずれが出てしまいます。本来徴収するべき社会保険料の金額を速やかに反映させるため、随時改定という仕組みが存在します。随時改定が適用される要件は次の3つです。



これらの要件を全て満たした場合に随時改定が適用され、社会保険料の徴収額に反映されます。



なぜ8月の手取り額から下がるの？

今回のタイトルにあるように、8月の手取り額から影響が出る理由を具体的なケースで考えてみましょう。

一般的な昇給・昇格のタイミングである4月に基本給が改定（増額もしくは減額）されたとします。4月から3ヶ月間の4～6月間の給与を平均した結果、標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額と比べて2等級以上変われば、7月分から新しい等級が適用された社会保険料となります。

多くの会社において、厚生年金保険料や健康保険料は翌月の給与から控除します。そのため、7月分の保険料が8月の給与から差し引かれ、8月の手取り額が下がることになるのです。



影響額はどれくらい？ 具体的なシミュレーションで解説

社会保険料にどの程度の影響があるのか、基本給が26万円から30万円に昇給したケースで具体的に計算してみましょう。



【計算】 昇給前の標準報酬月額：26万円（健康保険料算定：20等級、厚生年金保険料算定：17等級）

昇給後の標準報酬月額：30万円（健康保険料算定：22等級、厚生年金保険料算定：19等級）

標準報酬月額が26万円から30万円に上がり、差は4万円です。

厚生年金保険料の計算結果：4万円×9.15％＝3660円

健康保険料の計算結果：4万円×4.955％＝1982円

合計した5642円が社会保険料の増加額となります。

手取り額がいつもと違うと思ったら社会保険料を確認しよう

昇給や昇格などによって大幅に基本給が増えた場合などは、随時改定の仕組みによって社会保険料が増加することがあります。多くの場合、4月に賃金が改定される会社が多いため、4～6月の給与額で判定され、随時改定により7月分から社会保険料が増額されると、実際に給与から増額後の保険料を引かれ始める8月に手取り額が下がることになります。

手取り額がいつもと異なるからといって、「減給かもしれない」と心配する前に、給与明細の社会保険料を確認してみましょう。



執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士