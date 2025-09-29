戸建てを建てるときに、気になるのが庭となるスペース。ここでご紹介するのは、ESSEonlineライターの「奥行き2mほどの小さな庭」。2024年8月に延床面積29坪の2階建ての家を建てたとき、40坪ほどの敷地で確保できたのがこの小さな庭でした。濡れ縁（ぬれえん）と沓脱石（くつぬぎいし）を置けば、残るのは人が歩けるくらいのスペース。それでも、いくつかのポイントを押さえることで、お気に入りの空間ができたそう。今回はその工夫とアイデアを紹介します。

工夫1：濡れ縁を設置することで「庭時間」が大充実

奥行き40cmの濡れ縁と沓脱石を置いただけで、家の中と外をつなぐちょっとした居場所が生まれます。腰かけて庭をながめたり、子どもと一緒にスイカを食べたり、庭に植えたブルーベリーを収穫したり。そこに濡れ縁があるからこそ、実現できたことがたくさんありました。

【実際の写真】これは美しい…リビングから見た狭小庭の景色

濡れ縁に七輪を出して、お酒をのみながらちょっとしたつまみを焼いて過ごすのも楽しいです。春や秋の夕暮れ、濡れ縁に腰かけて炭をつつくと、アウトドア気分を満喫できます。

豪華なグリルバーベキューというわけにはいきませんが、七輪くらいなら小さな庭でも可能です（もちろん、隣のお宅の許可は事前にいただいておきましょう！）。

工夫2：植栽を主役にして「季節を感じられる庭」に

わが家の庭の主役は、植栽として植えた木々や草花です。アオダモやモミジ、カラタネオガタマといった中高木に、下草を合わせると、わずか2mの奥行きでも緑を感じることができます。

季節ごとの移ろいを家の中からながめられるのは、小さな庭ならではの贅沢。住み始めてから1年、まだまだ露出した土が見え隠れするので、季節ごとに咲く小さな花をもっと増やそうと計画しています。

「一面の芝生を張って子どもが駆けまわる庭にする」という理想もありましたが、このサイズでは現実的ではありません。開放的な庭というよりは、室内から見える景色のために植栽を増やして、小さな雑木林のように仕立てたほうが、空間を無理なく生かせると感じています。

工夫3：雑草対策は「戦わずに受け入れる」で心がラクに

庭づくりといえば、避けられないのが雑草対策。わが家では、「雑草を生えさせない」とがんばるのではなく、むしろ、植物を多めに植えることで「雑草が目立たない環境」をつくっています。

コンクリートの隙間から生える雑草は少しだけでも目につくもの。逆に、木や草花に囲まれた庭では、雑草も緑のバリエーションのひとつに見えてきます。

大きく育ったものだけを気づいたときに抜けば十分。やっきになって根こそぎ取りのぞこうとせず、「雑草も含めて庭の風景」として受け入れることが、筆者流の雑草対策です。戦わないことも、これもまた戦略です。

「できないこと」より「できること」に目を向ける

都市部の住宅地などでは、奥行き2mの庭でも確保するのはなかなか難しいのが現実かもしれません。

わが家の庭も決して広くはありませんが、濡れ縁でのひと休みや季節を感じる植栽などの工夫を加えることで、庭が暮らしを豊かにしてくれる、そんな瞬間をたくさん得ることができました。

「できないこと」の数で落胆するより、「できること」に目を向ける。そうすると、小さな庭は十分に充実した空間になりえます。雑草も含めて庭の一部。そんな肩の力を抜いた庭とのつき合い方が、筆者の答えになりました。