今は使っていない「子ども部屋」を見直すとき、やってよかったアイデアをご紹介します。自立したお子さんと話し合いつつ「子ども部屋を大人部屋へ少しずつ変えている」という、カリスマ主婦の若松美穂さん（50代）に、その手順をお聞きしました。

1：今後どう使うか、おおよその予定を決める

子どもたちが自立したあと、使っていない部屋を皆さんはどうしているのでしょうか。そのまま残す人、帰省で子どもがホッとするだろうと考えて配置変えを躊躇（ちゅうちょ）する人、どう片付ければいいのかわからない人…さまざまだと思います。

【写真】連休中に解体した収納

わが家は、子ども部屋から大人部屋へと少しずつ配置を変えています。

最初は子どもたちがパートナーと帰ってきたり、お友だちと泊まったりすることを考えて客間にしていました。そののち帰ってくる頻度が減ってきたので、晩年は夫の部屋にすると決め、夫も巻き込むことができているように思います。

もちろん、これから変更することもあると思いますが、“現時点”での大まかな予定を立てて動きやすくなりました。

2：子ども部屋について家族内で話題にする

わが家はインテリアについて考えることが好きな方だと思います。そこで家族を巻き込み、部屋のレイアウトについて意見をもらいました。「こんな感じはどう？」「この雰囲気もいいね」と写真を送りあったりして、子どもたちとの話題が盛り上がったのはメリットのひとつです。夫婦で出かけたときに、インテリアショップを見ることも日々の楽しみに加わりました。

なかには、意見の衝突の原因になることもあるかもしれませんが、考える、思う、言うことは自由。異なる意見でも強く否定せず、「それもアリだね」「こんな心配も出てくるね」と、よい方に向かうための会話を楽しみました。

3：家族がそろう連休に大型家具を手放す

大きな家具や収納は、さすがにひとりでは難しいものがあります。そこで、家族がそろう長期連休や大型連休を使い、処分や組み立て、ゴミ集積場への運搬に協力してもらいました。

大きな収納を手放せばものを入れる場所もなくなるので、結果として処分するしかない…という利点もあります。とくに学校の卒業時や就職時は、教科書や部活グッズなど一気に処分できるものが増えるので、連休中はいいチャンスなのかもしれません。

4：片付けを終えたあとの楽しみを考える

単にすっきりさせたい、きれいにしたいという思いで、荷物の整理をがんばれる人もいると思います。ですが、わが家の場合は楽しみがあったことで家族の協力を得られたと感じています。

たとえば、大きな収納を処分して現れた白い壁は、プロジェクターの投影に利用したいという意見で一致。映画鑑賞は家族に共通した趣味でもあるので、みんなが「いいね、そうしよう」と動き出すきっかけになりました。

子ども部屋の棚は小さめのものをひとつ購入し、その中に納まる分だけをキープ。今後は大きめのテレビを処分し、小さくて場所を移動できるテレビに変えたいね、と話しています。