セクハラ行為が認定されていた沖縄県南城市の古謝市長に対し、市議会は不信任決議案を可決しました。

◇

26日に開かれた沖縄県南城市議会の本会議。渦中の古謝景春市長は、神妙な面持ちで姿を見せました。

今年5月、市の第三者委員会から複数の女性職員へのセクハラ行為を認定され、辞職を提言された古謝市長。

しかし辞職はせず、その後、被害者の女性職員に対し口止めととれる発言をしていた音声データの存在が明らかに…。

沖縄・南城市 古謝景春市長（日本テレビが関係者から入手した音声データ）

「（職員名）とハグしたさこれ第三者委員会にあんた話したの？」

「こうハグ2人でしたのも（職員名）が初めてだわけさぁね」

「『それ以外変なことをやられていない』と言ってね」

そして26日、市議会で4度目となる不信任決議案が、初めて与党議員から提出されました。

議長

「賛成15票、反対3票。発議第4号については可決されました」

無記名投票の結果、出席議員の4分の3を超える15人の賛成で可決されました。

この決議を受け、取材に応じた古謝市長は…。

南城市 古謝景春市長

「キスされたという話がありましたけど、これは絶対にない。彼女から私に『おめでとうございます』と言って、それをハグして終わり。それだけです」

「どういう形で今回のものを決着つけるかということを含めて相談をします」

◇

古謝市長は今後10日以内に辞職するか議会を解散しなければ、自動的に失職することになります。