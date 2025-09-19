¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¹âÎð½÷À¤Î¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤·¤ó¤É¤¯¡É¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¿¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬CASE1-4
¸Î¿Í¤Î»Ä¤·¤¿ÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊÒÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Î¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¶È¼Ô¡Ö°äÉÊÀ°Íý¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤¬¸«¤¿Î¢Â¦¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢ÁÄÉãÊì¤Î¥´¥ß²°Éß¤òÊÒÉÕ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÌ¡²è²È¡¦À¾±à¥Õ¥ß¥³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ç¤´¾Ò²ð¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤Ø¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ãÁ°²ó¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¡ä°ÍÍê¼Ô¡§60Âå½÷À¡¿¸Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸¡§Ì¼
º£²ó¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤È¤¤¤¦½»µï¡£¼¼Æâ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï¿Í·¿¤Î¥·¥ß¤¬À÷¤ß¤Ä¤¡¢¾²¤Ë¤ÏÇ¢¥Ñ¥Ã¥É¤ä¤ª¤·¤Ã¤³¤¬¤Ä¤¤¤¿¿·Ê¹¤¬»¶Íð¡Ä¡£¶¯Îõ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ä¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ë°ÍÍê¼Ô¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë¤ÏÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¡Ö°äÉÊÀ°Íý¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Ë°ÍÍê¡£
¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢ºî¶È¤ÏÌµ»ö¤Ë´°Î»¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Éô²°¤ò¤ß¤Æ°ÍÍê¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCASE1-4¡ä¹âÎð½÷À¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¢¥ë¡Á¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö
Â¾¿Í¤À¤«¤é¤³¤½´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼¡¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤ÇCASE1¤Ï½ªÎ»¡£
¢¨ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤ª¤è¤Ó°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä°ìÉô¤Î¾õ¶·¤Ï¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹