¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤Î¡ÖÆæ¤Î¡È¥Þ¥Ä¥ÀSUV¡É¡×¤òÌÜ·â¡ª ¿··¿¡ÖCX-5¡×¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤«!? ¡Ö3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡×ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ª

¡Ö3ÂåÌÜCX-5¡×ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ª
¡¡2025Ç¯9·îË¿Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Æ¡¢¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿SUV¤Î¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Åç¡¦ÉÜÃæ¡×¤Î²¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢È¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-60¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Þ¥Ä¥À¿··¿¡ÖCX-5¡×¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¡Ö¿··¿CX-5¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¼¡´ü·¿¤ÎCX-5¤Ï¡¢2025Ç¯7·î10Æü¤Ë²¤½£¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë²¤½£»Ô¾ì¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2026Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ø½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡CX-5¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤ÎÁö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¾å¼Á¤ÊÆâÁõ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Öº²Æ°¡Ê¤³¤É¤¦¡Ë¡×¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¤Ï¡¢9Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î´Ö¡¢²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎß·×450ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÎÌÈÎ¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë²°Âæ¹ü¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë3ÂåÌÜCX-5¤òÈäÏª¡£Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·³«È¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤¿Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Á´Êý°ÌÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿·À¤Âå¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¡£º²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÎÁö¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶Æ°Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢ÀÅ½ÍÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ç¤Î²÷Å¬À¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¤½£»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1695mm¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Öe-SKYACTIV G 2.5¡×¤Ë6Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢FF¤È4WD¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤È³ê¤é¤«¤ÊÁö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖM ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ë¿·³«È¯¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖSKYACTIV-Z¡×¤È¿·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤êÀè¿ÊÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê²½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤ëGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âç·¿¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î²¤½£È¯Çä¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤Ï3Ëü4500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó600Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¾ðÊó¤ÏÌ¤¤À¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¡£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë»ÅÍÍ¤ÎÍÌµ¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£